Türk tarihçiliğinin dev çınarı Ortaylı, son yolculuğuna uğurlandı... Bakan Ersoy: İlber Ortaylı gibi bilim insanları çok sık gelmiyor

Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2026 18:13

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlanan Prof. Dr. İlber Ortaylı için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende basın mensuplarına açıklama yapan Ersoy, Türkiye’nin çok müstesna bir tarihçiyi, akademisyeni ve yazarı kaybettiğini; Ortaylı’nın hem eserleriyle hem fikirleriyle hem de topluma kazandırdıklarıyla yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye’nin tarih ve fikir hayatında derin izler bırakan Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul’da düzenlenen törenlerle bugün ebediyete uğurlandı.

Galatasaray Üniversitesi’ndeki anma programının ardından Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınırken törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy burada basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

TARİH BİLİNCİNİ TOPLUMUN HER KESİMİNE TAŞIDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin çok müstesna bir tarihçiyi, akademisyeni ve yazarı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirterek İlber Ortaylı’nın toplumun geniş kesimlerine tarih bilincini yerleştirmeyi başarmış çok değerli bir bilim adamı olduğunu ifade etti.

Ersoy açıklamasında, “Ülkemizin yetiştirdiği çok müstesna bir tarihçiyi, akademisyeni ve yazarı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

İlber Hocamız biliyorsunuz toplumumuzda her kesime, geniş bir kesime tarih bilincini yerleştirmeyi başarmış, tarih konusunda bilinçlendirmeyi başarmış çok değerli bir bilim adamıydı. Kendisi 50'den fazla eser yazmış, bu eserleriyle birlikte toplumun tarih konusunda bilinçli hale gelmesini sağlamıştır.” dedi.

YALNIZCA TÜRKİYE’DE DEĞİL, DÜNYADA DA KABUL GÖRDÜ

Ortaylı’nın yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası akademik çevrelerde de kabul gören bir isim olduğuna dikkat çeken Ersoy, yıllar boyunca yetiştirdiği öğrenciler ve verdiği eserlerle kalıcı bir iz bıraktığını vurguladı.

Bakan Ersoy şunları kaydetti:

“Aynı zamanda hem Ankara Üniversitesinde hem Galatasaray Üniversitesinde dersler vererek birçok öğrencimizi yetiştirmiş, sadece bizim ülkemizde de sınırlı kalmamış, yurt dışında da birçok üniversitede dersler vermiş, konferanslara katılarak Türk tarihçisini gururla temsil etmiştir ve bütün uluslararası akademisyenler, akademik çevreler tarafından da kabul görmüş bir insandı. Bu açıdan çok değerli bir insanı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Hem gelecek nesillere bilgi bilgilerini aktarmış hem de biliyorsunuz televizyon programlarıyla ve eserleriyle tarihi sevdirmiş bir hocamızdı.”

“BU TARZ BİLİM İNSANLARI ÇOK SIK GELMİYOR”

Bakan Ersoy, İlber Ortaylı gibi isimlerin nadir yetiştiğini, ancak geride bıraktıkları eserler, fikirler ve topluma kazandırdıklarıyla yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

Bu tarz değerli bilim insanlarının çok sık gelmediğine vurgu yapan Ersoy şöyle devam etti:

"Ama bu tarz bilim insanları vefat ettikleri zaman hem eserleri hem fikirleri hem topluma kazandırdıkları bizlerde yaşamaya devam ediyor. Bütün bu kazandırdıkları aslında 2006 yılında Lazio Ödülü'ne, 2007 yılında Puşkin Madalyası'na, 2017 yılında da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülerek teyit de edilmişti aynı zamanda.”

HATIRASI GELECEK NESİLLERE TAŞINACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bundan sonraki süreçte İlber Ortaylı’nın kültüre ve sanata bıraktığı mirasa sahip çıkacaklarını belirten Ersoy, başsağlığı mesajıyla değerlendirmelerini tamamladı.

Ersoy açıklamalarını şöyle bitirdi:

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak da bize düşen bundan sonra toplumumuza kazandırmış olduğu bu kültüre, sanata sahip çıkma, hatırasına sahip çıkmak, bunu gelecek nesillere aktarmak olacaktır. Ben kendisine bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Başta ailesi olmak üzere öğrencilerine, tüm sevenlerine, milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun.”

