Bakan Ersoy Hürriyet’e konuştu: Türk arkeolojisinin altın çağı

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘Geleceğe Miras Projesi’yle yeniden doğan Aspendos Antik Kenti ve Türkiye genelinde devam eden arkeolojik çalışmalarla ilgili Hürriyet’e özel açıklamalar yaptı. Bakan Ersoy, “Son 60 yılda Türkiye’de arkeoloji alanında yapılan çalışmalara eşdeğer bir başarıyı, önümüzdeki dört yıl içinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu dönemin, ‘Türk arkeolojisinin altın çağı’ olarak anılmasını amaçlıyoruz” dedi.

Güney Kore’nin başkenti Seul’deki Baekje Müzesi’nde Hititler Sergisi, Türkiye’den getirilen 212 eseri sanatseverlerle buluştu.

Projenin çok başarılı biçimde yürütüldüğünü ancak buna rağmen zorluklarla karşılaştıklarını da anlatan Bakan Ersoy şöyle devam etti:

Haberin Devamı

“Bu projeyi sabote etmeye çalışanlar oldu. Ama biz buna izin vermedik. Hatta görevden aldığımız arkeologlar da oldu. Geleceğe Miras, çok büyük bir proje. Aynı zamanda çok kapsamlı. Bu kapsamda sadece eser çıkarmıyoruz. Aynı zamanda koruyor ve turizmin hizmetine açıyoruz. Müzeleri yeniliyoruz, karşılama merkezleri inşa ediyoruz. Ören yerlerini işler hale getiriyoruz. Buluyor, restore ediyor, koruyor ve bir anlamda tüm dünyaya sunuyoruz. Elde ettiğimiz geliri de yine bu projeye aktarıyoruz. Bizden sonrasında da devam edecek bir sistem yaratmaya çalışıyoruz.”

Roma İmparatoru Septimius Severus’un bronz heykeli Antalya Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

Neolitik dönemin önemli yerleşimlerinden biri olan Şanlıurfa’daki Karahantepe Ören Yeri’nde yapılan kazılarda günyüzüne çıkarılan eserler için koruma çatısı yapılmasıyla ilgili süreci de anlatan Bakan Ersoy şunları söyledi:

TARİH PARKURU KURULUYOR

“Karahantepe, tıpkı Göbeklitepe gibi olacak. Hatta şunu net biçimde söyleyebilirim; orası Göbeklitepe’den çok daha iyi. Göbeklitepe’nin şansı daha önce bulunması. Karahantepe’de karşılama alanı da yapıldı. Çatı projesi ile Karahantepe’nin tüm havası değişecek. Daha da önemlisi bu bölgede 11 tane daha yer var. Orası 100 kilometrelik bir hat. Şimdi bu hattı çok özel bir parkur haline getiriyoruz. Çalışmalar bittiğinde burası Güneydoğu’nun cazibe noktası olacak.”

Haberin Devamı

Aspendos’ta süren kazılarda, Hermes’in mermer heykeli, Afrodit ve Eros’un başları ile Artemis ve Nemesis’e ait heykel parçaları günyüzüne çıkarılmıştı.

DÜNYAYA TANITILIYOR

İtalya’nın başkenti Roma’nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum’da ‘Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekânın Gizemi’ sergisi açıldığını hatırlatan Ersoy, “Eserlerimiz Roma’dan sonra Güney Kore’nin başkenti Seul’e gitti. Burada Hititler Sergisi açtık. Bu sergide Türkiye’den getirilen 212 eser sanatseverlerle buluşuyor. Çorum, Boğazköy ve Alacahöyük müzelerinden seçilen eserler, Türkiye ile Kore arasındaki kültürel bağları daha da güçlendirecek. Anadolu’nun kadim mirasını dünyanın dört bir yanına taşımaya devam edeceğiz. Bu çalışmayı yaparken dünya genelinde potansiyeli yüksek ülkeler seçiyoruz. Hemen ardından da partnerler buluyoruz. Bu kapsamda işbirlikleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Haberin Devamı