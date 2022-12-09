Bakan Ersoy: Hedef 51,5 milyon ziyaretçi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının ve bağlı kuruluşlarının 2023 Yılı Bütçe sunumunu yaptı. Turizmde pek çok başarıya imza attıklarını anlatan Bakan Ersoy, "Tabi bu başarılar tesadüfen olmuyor. Doğru stratejiler ve takiben bir dizi eylemle mümkün oluyor. Bu eylemlerden ilki tanıtım. Turizm de bilinirlik başarı ile başarısızlık arasındaki farktır. 2019'da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı kurarak bu fark ibresini Türkiye için kalıcı olarak başarıya çevirmiş olduk" açıklamasında bulundu

TURİZMDE YAŞANAN KÜRESEL KRİZLER CİDDİ BİR BAŞARIYLA YÖNETİLDİ

Bakan Ersoy, turizmde yaşanan küresel krizleri ciddi bir başarıyla yönettiklerini belirterek, "Diğer taraftan da Türkiye'yi dünyanın en etkili, en yoğun tanıtım yapan ülkesi konumuna yükseltmiştir. 2022 yılında da bu konum daha da güçlendirilerek muhafaza edilmiştir. Geldiğimiz noktada hem dijital hem de konvansiyonel iletişim araçlarıyla 200 ülkeyi kapsayan özel tanıtım kampanyaları yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.

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'SERTİFİKA ALAN TESİS VE ARAÇ SAYISI, 12 BİNİ GEÇTİ'

'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' kapsamında, 2022 yılı haziran ayı itibarıyla sertifika alan tesis ve araç sayısının, 12 bini geçtiğini aktaran Bakan Ersoy şöyle dedi:

"Şimdi bu sahada, geleceğin trendlerini bugünden ülkemize kazandıracak ve küresel sürdürülebilirlik uygulamalarına hız verecek çok ciddi ve önemli bir adım daha atıyoruz. Dünyanın önde gelen sertifikasyon kuruluşları arasında yer alan, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile 3 yıllık iş birliği anlaşmasına imza attık ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde 'Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı'nı hazırladık. Program kapsamında, konaklama tesisleri için sürdürülebilir turizm kriterlerini belirleyerek, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi’ne, uluslararası tanınırlık için başvurumuzu yaptık. Böylesine kapsamlı bir çalışmayı dünyada yapan ilk ülke olduğumuzun altını özellikle çizmek isterim. Çok yakında hayata geçireceğimiz ‘Sürdürülebilir Turizm Programı' ile üstlendiğimiz bu öncülük Türkiye'yi bir kez daha dünya için örnek ülke konumuna getirecek ve sürdürülebilir turizm konusunda ülkemiz adına fark yaratacaktır. Sektörümüzü uzun vadede daha da güçlü kılacak bu çalışmalar ile hem turizm pazarındaki rekabetçiliğimiz artacak hem de Türkiye olarak, uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmiş olacağız."

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2023-2025-2030 yıllarını kapsayan 'Sürdürülebilir Turizm Programı' ile bütün konaklama tesislerinin aşamalı şekilde çevreye duyarlı hale geleceğini söyleyen Bakan Ersoy, "Konaklama tesislerimizin tamamını 'Bakanlık Belgeli' yaparak nitelikli turizm konusunda çok gerekli ilk süreci tamamlamış olduk. Şimdi sınıflandırma belgesi almalarını sağlayarak süreci bir basamak daha yukarı taşıyarak tamamlayacağız" açıklamasında bulundu.

Turizm alanında yapılan çalışmalar kapsamında, tesisleşmenin doğru ve kaliteli olması için bölgelerin güçlü bir altyapıya sahip olması şartının arandığını kaydeden Bakan Ersoy, "Turizm potansiyelimizin hakkını vermek için bu potansiyele sahip yerlerde altyapı uygulamalarını hem maddi ve teknik olarak hem de denetim noktasında destekliyoruz. 2002-2022 döneminde turizm amaçlı çevre düzenlemesi ve altyapının geliştirilmesi ile sürdürülebilir turizm kapsamında yaklaşık 2,3 milyar TL destek sağladık. Bu desteğin 768 milyon TL’si 2018-2022 yılları arasında sağlanmıştır" dedi.

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KONAKLAMA TESİSLERİNDE YATAK KAPASİTESİ

Bakan Ersoy, konaklama tesislerinin yatak kapasitelerine ilişkin yapılan çalışmalara da değinerek, "Türkiye'nin 2002 yılına kadar ulaştığı konaklama tesisi sayısı toplam 9 bin 900, yatak sayısı ise 804 bin iken bu yıl sonu itibarıyla konaklama tesisi 21 bin 100'ü, yatak sayısı ise 1,9 milyonu aşmıştır. Son 20 yılda yüzde 186'lık bir artış sağlamakla kalmayıp konaklama tesislerimizin tamamını Bakanlık Belgeli yaparak çok önemli bir adım atmış olduk. Önümüzdeki yıllarda önceliğimiz başta Ege olmak üzere kapasitenin az olduğu diğer Anadolu bölgelerinde yatak sayısının artırılarak yaygınlaştırılması olacaktır" diye konuştu.

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TÜRKİYE'YE GELEN ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ

Bakan Ersoy, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının son 20 yılda 3,4 katına çıktığını, 2019'da turizm rekorunu kırarak, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün verileriyle en çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralamasında dünya 6'ncısı olduğunu söyledi.

HEDEF 51,5 MİLYON ZİYARETÇİ

Bakan Ersoy, ziyaretçi sayısına ilişkin hedeflerini açıklayarak, "2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz. 2023'te hedeflerimiz çok daha büyük. 60 milyon ziyaretçi ve 56 milyar dolar gelir. Tüm bu rakamlar bize şunu gösteriyor. Yeni Türkiye Yüzyılında biz, turizmde Türkiye olarak artık süper ligdeyiz. Bu işi en üst seviyede yapan ülkeleri rakip olarak görüyor ve hedeflerimize uygun bir şekilde ilerliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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ÜCRETSİZ HALK PLAJLARI

Bakan Ersoy, '5 Yıldızlı Halk Plajları' projesine ilişkin, "2019 yılında başlattığımız bu proje kapsamında, 2022 yılına kadar 7 adet ücretsiz halk plajının yapımını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. 2022'de ise Antalya Kemer Beldibi'nde 2 adet, Muratpaşa Lara'da 1 adet ücretsiz halk plajlarını vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Böylece 5 yıldız kalitesindeki ücretsiz halk plajı sayımızı 10'a yükseltmiş olduk" dedi. Bakan Ersoy, 2023 yılında ise plaj sayısını artırmayı planladıklarını belirterek, "Antalya Küçük Çaltıcak ve Kemer-Phaselis'de 2 adet, Muğla Bodrum Torba ve Gündoğan'da 2 adet, İstanbul Şile'de 1 adet, İzmir Seferihisar-Teos'da 1 adet olmak üzere 6 adet daha ücretsiz halk plajını hizmete açarak plaj sayımızı 16'ya çıkaracağız. Ayrıca, 8 adet plajımıza karavan park ve hizmet alanları da ekleyerek kapasitelerini büyüteceğiz" açıklamasında bulundu.