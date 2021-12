Bakan Ersoy Haluk Dursun Kütüphanesi açılış törenine katıldı

Haberin Devamı

Üsküdar Belediyesi tarafından projelendirilen Haluk Dursun Kütüphanesi İstanbulluların hizmetine girdi. 2019 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un adını taşıyan kütüphane, Dursun'un doğum günü olan 16 Aralık tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla hizmete açıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ailesi, çalışma arkadaşları, çok sayıda öğretim görevlisi ve öğrenciler katıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a hediye vermesinin ardından açılış kurdelesi kesildi.

"KENDİSİNE YAKIŞAN BİR ESERLE BÜTÜNLEŞİYOR"

Törende konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Merhum Ahmet Haluk Dursun'un adının verildiği anlamlı bir icraatı hizmete açmak için sizlerle burada bir araya gelmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle kıymetli hocamızı bir kez daha rahmetle anıyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öğrenmeye, öğretmeye ülkesine ve milletine hizmet üretmeye adanmış bir ömrün adı bugün burada bir kez daha kendisine yakışan bir eserle bütünleşiyor. Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, gençlerin önünü açmaya, onların özgüvenli, donanımlı, sorumluluk alan ve fark yaratan bireyler olmasını sağlamaya çok önem veriyordu. Şöyle diyordu gençlere seslenirken, 'Merak etmeye kendinizi alıştırın. Öğrenmenin başı merak etmektir.' Bunun ardına daha birçok öğüt eklemiş, soru sorma alışkanlığı edinin ve öğrenmeye doymayın tavsiyelerinde de bulunmuştur" dedi.

"ZAMANA DEĞER KATACAK MEKANLAR HALİNE GETİRİYORUZ"

Ülkesini ve milletini seven her bireyin öncelikli sorumluluğu kendisini donatmak, bilginin önce takipçisi sonra üreticisi olmaktır diyen Ersoy, " Bilmek ile ilim sahibi olmak arasındaki fark da burada yatar. Biz bilginin ve ilim sahiplerinin asırlık mirasına ev sahipliği yapan kütüphaneleri bu yüzden çok önemsiyoruz. Vaktinizi en verimli şekilde geçirebileceğiniz bir anlayışla kütüphaneleri sosyal yaşam alanları, sergilerle atölyelerle, eğitim ve etkinliklerle zamana değer katacak mekanlar haline getiriyoruz. İnşa ettiğimiz hemen her eserde kütüphane olmasına özen gösteriyoruz. Cumhuriyetimizin 98'inci yaşında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul Atatürk Kültür Merkezini hizmete açtık. Dünyanın en önemli 10 kültür merkezinden biri olan bu muazzam kültür ve sanat kompleksi artık halkımızın emrine amadedir. Opera ve tiyatro salonu, sineması, müzik stüdyosu, atölyeleri, sergi salonları derken burayı çok geniş yelpazede bir içeriğe sahip kıldık. Sözünü ettiğim bilinçle yeni AKM'ye bir de kütüphane kazandırdık." diye konuştu.

"2022'DE RAMİ KIŞLASI KÜTÜPHANESİNİ İSTANBUL'A KAZANDIRACAĞIZ"

Konuşmasına devam eden Ersoy, "İhtisas kütüphanesi olarak kurgulanan sanat, müzik, mimarlık, tasarım gibi başlıklara odaklanan zengin içeriğiyle bütün sanatseverler ve araştırmacılar için önemli bir merkez olma özelliği taşıyan bir mekandan bir kütüphaneden bahsediyoruz. 2022'de Rami Kışlası Kütüphanesini İstanbul'a kazandıracağız. 51 bin metrekare açık, 36 bin metrekare kapalı alanı ile İstanbul'un en büyük dünyanın ise sayılı kütüphanelerinden birini inşa ediyoruz. Her yaş grubundan ve her kesimden insanımız bu muhteşem eserde kendisine hitap eden içerikler, etkinlikler ve hizmetler bulacak. İnanıyorum ki Türkiye'nin en çok ziyaret edilen eserlerinden biri olacak. Çok farklı bir konsept ile tasarlanıyor. İnşallah 2022 sonuna yetiştireceğiz." şeklinde konuştu.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan ise, "Hem böylesine güzel bir kütüphanenin daha Üsküdar'a kazandırılmış olması gençlerimiz için çok güzel haber diğer taraftan da Haluk Dursun hocamızın ismini yaşatılması. Tabi ki bizim de benzer çalışmalarımızdan Fuat Sezgin Vakfı'ndaki çalışmalarımızda bir yandan Fuat Sezgin hocamızın neler yaptığını anlatmaya çalışıyoruz. Diğer vurgum da benim her zaman Fuat Sezgin gibi bir insan bizim zamanımızda yaşadı vurgusu. Onların kıymetini bilmek, onlar gibi olmaya çalışmanın beyhude bir çaba olmadığını hatırlatmak önemli diye düşünüyorum. Dolayısıyla Haluk Dursun diye bir insan yaşamış evet. Bizim zamanımızda yaşamış, neler yazmış neler yapmış. Belli ki çok iyi bir insanmış. Ve bu yaşadığımız dünyada tüm zorluklara kötülüklere rağmen çok iyi insanların olduğunu çok fazla iyiliklerin olduğunun gençlerin görmesi gerekiyor. Gelecekle ilgili kaygılanıp dururken aslında gelecekle ilgili çok güzel şeylerin parçası olabileceklerini anlamaları gerekiyor. O itibarla hem bu kütüphanenin hem de Haluk Dursun hocamızın isminin yaşatılmasının Üsküdarımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

40 bin baskılı, 25 bin dijital kitabın yer aldığı Haluk Dursun Kütüphanesi, aynı anda 200 gencin ders çalışmasına imkân yaratacak. Gençlerin 7 gün 24 saat ders çalışabilecekleri, sınavlara hazırlanabilecekleri sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayan kütüphanede aynı zamanda gençlere ikramlar da yapılacak.