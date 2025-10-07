Bakan Ersoy, Hala Yaşıyorum sergisini gezdi

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Polat Piyalepaşa Çarşı'daki sergiyi ziyaret eden Bakan Ersoy'a, serginin küratörü Samed Karagöz eşlik etti.

Ersoy, sergide eserleri yer alan ressamlar Maisara Baroud, Khaled Hourani, Nabil Anani ve 11. Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü sahibi Sliman Mansour hakkında da bilgi edindi.

Üç bölüm halinde hazırlanan sergi, organizasyonla aynı adı taşıyan "Hala Yaşıyorum"un yanı sıra "Filistin Benim Vatanım" ve "Ben Yıkılmayacağım" bölümlerinden oluşuyor.

"Filistinli sanatçıların sesine, sanatın diliyle kulak verdik. İstanbul Kültür Yolu Festivalimiz kapsamında düzenlenen ve yoğun ilgi nedeniyle festival sonrasında da açık olan 'Hala Yaşıyorum' sergisini gezdik. Filistinli sanatçıların eserleri, yaşanan acıların, direnişin ve umudun izlerini taşıyor. Her bir tablo, bir milletin hafızasını, köklerini ve var olma mücadelesini sanatın evrensel diliyle anlatıyor. Bu anlamlı günde bu anlamlı sergi, savaşın karanlığına rağmen insan ruhunun üretmeye, direnmeye ve anlatmaya devam ettiğini gösteriyor. Sanatın birleştirici gücüyle adaletin ve insanlığın yanında olmayı sürdürüyoruz."