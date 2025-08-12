Bakan Ersoy: Hacı Bektâş-ı Velî Dergâhı Yazma Eser Koleksiyonu tamamlandı

Haberin Devamı

Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, Hakka yürüyüşünün 754'üncü yıl dönümünde Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir Valisi Ali Fidan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SAHASININ EN ZENGİN KOLEKSİYONU



Bu yıl ‘Mayamız Birlik, Mirasımız Kardeşlik’ teması ile düzenlenen anma etkinliklerinde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevî-Bektâşî tarihinin en temel kaynaklarını ihtiva eden, yazma eser çeşitliliğiyle Bektâşîliğin hafızasının yazılı ve sözlü sürekliliğini tek blok olarak muhafaza etmesi özelliğiyle sahasının en zengin koleksiyonu olan Hacı Bektâş-ı Velî Dergâhı Yazma Eser Koleksiyonu'yla ilgili çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Haberin Devamı

465 ESER DİJİTALLEŞTİRİLDİ



Bakan Ersoy, "296’sı Türkçe, 110’u Arapça, 56’sı Farsça toplam 465 eserin tamamı dijitalleştirildi ve kataloğu hazırlandı. Koleksiyonda, Hacı Bektâş-ı Velî öğretisinin temel kaynağı kabul edilen Makâlât’ın 6 ayrı yazma nüshası bulunmaktadır. Koleksiyon 12 Ağustos’ta saat 15’te Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın resmî web sitesinde erişime açılıyor" dedi.

“CEMEVLERİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Bakan Ersoy konuşmasına şöyle devam etti: "Bu vesileyle asırlar önce Anadolu topraklarında bilgi, sevgi ve hikmet tohumları eken Hak aşıklarına Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün o Hak aşıklarının ektiği tohumlar sayesinde yolumuza emin adımlarla ilerliyor, onların bize tavsiyeleriyle istikamet üzere hayatımızı sürdürüyoruz. Asırlardır bu kadim topraklarda, 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' çağrısından yükselen kutlu ses, kardeşliğimizin en veciz nasihati ve hepimizin ortak vicdanı olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ısrarla her ortamda hatırlattığı bu ses; barışın, sevginin, kardeşliğin sesidir.

Haberin Devamı

Bu toprakların köklerinde yatan bu sesi ve kültürü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak en önemli tarihi sorumluluklarımızdan biridir. Biz, her daim bu sorumlulukla hareket etmeye, yüzyılları aşan bir derinlikten gelen bu sese kulak vermeye, kalbimizi açmaya devam edeceğiz. Hünkâr Hacı Bektâş-ı Veli, Anadolu’nun hamurunu mayalayan, medeniyetimizi şekillendiren bir gönül mimarıdır. Onun yolu, bir hakikat yoludur. O yol; eline, beline, diline sahip olmanın, adaletle hükmetmenin, gönülle bakmanın ve hizmetle yücelmenin yoludur. Hacı Bektâş-ı Veli, Horasan’dan gelen bir ışığın Anadolu’daki yankısıdır. Bu toprakların hakikat arayışına açılmış birer kapısı olan cemevlerimizi hem mekânsal olarak hem de gönül ve hizmet merkezleri olarak güçlendireceğiz. Biz bu kapıları sadece açık tutmakla kalmayacak, daha da sağlamlaştıracağız."

