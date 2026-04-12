Bakan Ersoy: Görkem’in yanındayız

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna karşı çıkanları hedef alan söylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu tür yaklaşımların yalnızca bireyleri değil, evrensel değerleri de hedef aldığı ifade edildi. Hukuksuzluğa ve zulme karşı durmanın bir tercih değil sorumluluk olduğunu belirterek masum sivilleri hedef alan hiçbir anlayışın meşruiyetinin olamayacağını dile getiren Bakan Ersoy, basına kapalı gerçekleşen görüşmeyle ilgili olarak yaptığı yazılı değerlendirmede tehdit diline karşı insanlık değerlerini savunan her sesi önemsediklerini vurguladı. ‘Eşref Rüya’ oyuncusu Sevindik’in ortaya koyduğu duruşun, dünyanın ortak vicdanının bir yansıması olduğuna dikkat çeken Ersoy, “Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna itiraz edenleri hedef alan bu dil, İsrail’in hukuksuzlukta geldiği noktayı bir kez daha göstermektedir. Vicdan sahibi hiç kimse, masumların hayatını hedef alan bu anlayış karşısında susmamalıdır. Görkem Sevindik’in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız. Filistin halkının hakkını, hukukunu ve onurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.