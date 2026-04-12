×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Bakan Ersoy: Görkem’in yanındayız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2026 07:00

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrailli Bakan Ben-Gvir’in hedef aldığı Kanal D’de yayınlanan ‘Eşref Rüya’ dizisinin ‘Kadir Babası’ oyuncu Görkem Sevindik ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.

Haberin Devamı

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna karşı çıkanları hedef alan söylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu tür yaklaşımların yalnızca bireyleri değil, evrensel değerleri de hedef aldığı ifade edildi. Hukuksuzluğa ve zulme karşı durmanın bir tercih değil sorumluluk olduğunu belirterek masum sivilleri hedef alan hiçbir anlayışın meşruiyetinin olamayacağını dile getiren Bakan Ersoy, basına kapalı gerçekleşen görüşmeyle ilgili olarak yaptığı yazılı değerlendirmede tehdit diline karşı insanlık değerlerini savunan her sesi önemsediklerini vurguladı. ‘Eşref Rüya’ oyuncusu Sevindik’in ortaya koyduğu duruşun, dünyanın ortak vicdanının bir yansıması olduğuna dikkat çeken Ersoy, “Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna itiraz edenleri hedef alan bu dil, İsrail’in hukuksuzlukta geldiği noktayı bir kez daha göstermektedir. Vicdan sahibi hiç kimse, masumların hayatını hedef alan bu anlayış karşısında susmamalıdır. Görkem Sevindik’in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız. Filistin halkının hakkını, hukukunu ve onurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.       

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!