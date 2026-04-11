Bakan Ersoy: Görkem Sevindik'in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız

Haberin Devamı

Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve bu düzenlemeye karşı çıkanları hedef alan tehditkâr söylemlerin gündeme geldiği bir dönemde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi önemli bir buluşmaya tanıklık etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in hedef aldığı sanatçı Görkem Sevindik ile bir araya geldi. Buluşma, yalnızca bir nezaket görüşmesi değil; aynı zamanda uluslararası kamuoyuna verilen net bir duruşun da ifadesi oldu. Bakan Ersoy, basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede tehdit diline karşı insanlık değerlerini savunan her sesi önemsediklerini vurguladı.

Haberin Devamı

Görüşmede, Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna karşı çıkanları hedef alan söylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu tür yaklaşımların yalnızca bireyleri değil, evrensel değerleri de hedef aldığı ifade edildi. Bakan Ersoy, hukuksuzluğa ve zulme karşı durmanın bir tercih değil sorumluluk olduğunu belirterek masum sivilleri hedef alan hiçbir anlayışın meşruiyetinin olamayacağını dile getirdi.

SANAT VE VİCDAN AYNI SAFTA: "GÖRKEM SEVİNDİK'İN YANINDAYIZ!"

Sanatçı Görkem Sevindik’in ortaya koyduğu duruşun, dünyanın ortak vicdanının bir yansıması olduğuna dikkat çeken Ersoy, sanatın sadece estetik değil aynı zamanda güçlü bir toplumsal sorumluluk alanı olduğunun altı çizdi. Gazze'de süren zulme karşı ses yükseltmenin insanlık görevi olduğunu kaydeden Ersoy, şunları söyledi: "Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna itiraz edenleri hedef alan bu dil, İsrail’in hukuksuzlukta geldiği noktayı bir kez daha göstermektedir. Vicdan sahibi hiç kimse, masumların hayatını hedef alan bu anlayış karşısında susmamalıdır.

Görkem Sevindik’in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız. Filistin halkının hakkını, hukukunu ve onurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz." AKM’de gerçekleşen görüşme, kültür-sanat dünyasının evrensel değerler karşısında nasıl bir rol üstlendiği bir kez daha gözler önüne serildi.