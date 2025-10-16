Bakan Ersoy: Gezici kütüphanelerimizde 57 farklı noktada vatandaşlarımızla buluştuk

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gezici kütüphanelerimiz ile yola çıktığımız günden bu yana bin 57 farklı noktada vatandaşlarımızla buluştuk. Her ay ortalama 21 bin 551 km, yılda yaklaşık 250 bin km yol katettik" dedi.

"57 FARKLI NOKTADA VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞTUK!"

Kültür ve Turizm Bakanlığı, gezici kütüphanelerle Türkiye'nin dört bir yanına ulaşarak vatandaşları bilgi ve kültürle buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, gezici kütüphanelerin ‘Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla bilgiye erişimin en önemli örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Ayrıca Bakan Ersoy, Bakanlık bünyesinde 78 gezici kütüphanenin hizmet verdiğini ve bu kütüphanelerin bin 57 farklı noktaya ulaştığını belirtti.

"GEZİCİ KÜTÜPHANELERİMİZ, BİLGİYE AÇILAN EN GÜZEL KAPILARIMIZ"



Bakan Ersoy, çocuklara okuma sevgisini aşılamak için her türlü fedakarlığa ve hizmete açık olduklarını belirterek, "Gezici kütüphanelerimiz, bilgiye açılan en güzel kapılarımız. 78 gezici kütüphane, 277 bin 744 kitap ve 456 süreli yayın. Gezici kütüphanelerimiz ile yola çıktığımız günden bu yana bin 57 farklı noktada vatandaşlarımızla buluştuk, her ay ortalama 21 bin 551 km, yılda yaklaşık 250 bin km yol katettik. Köylerden kasabalara, şehirlerden yaylalara uzanan bu yolculukta çocuklarımıza okuma sevgisi kazandırdık, gençlerimizi araştırmaya teşvik ettik ve vatandaşlarımızı kültürle buluşturduk. Sadece kitap değil, umut ve bilginin ışığını da taşıdık. Dün olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nda da bilgi ve kültürü ülkemizin en ücra köşelerine ulaştırmayı sürdüreceğiz" açıklamalarında bulundu.