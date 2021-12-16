Bakan Ersoy, Galata Mevlevihanesi’nde Şeb-i Arus programına katıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Asgari ücretle neler değişti Hepsini tek tek hesapladıkAsgari ücretle neler değişti? Hepsini tek tek hesapladık!#Asgari Ücret
Galatasarayda bir istifa daha Burak Elmastan açıklama...Galatasaray'da bir istifa daha! Burak Elmas'tan açıklama...#Galatasaray
Milyonların beklediği açıklama geldi… Uzmanlar asgari ücreti değerlendirdi: Tahminlerimizin üstüne çıktıMilyonların beklediği açıklama geldi… Uzmanlar asgari ücreti değerlendirdi: Tahminlerimizin üstüne çıktı#Asgari Ücret
Asgari ücrette tarihi artış Gelir ve Damga Vergisi kaldırıldıAsgari ücrette tarihi artış! Gelir ve Damga Vergisi kaldırıldı#Asgari Ücret
Kovid-19da sıcak gelişme... Bakan Koca paylaştı: İşte son durumKovid-19'da sıcak gelişme... Bakan Koca paylaştı: İşte son durum#Koronavirüs
Demirören Holdingden Baküye dev yatırım: İlaç fabrikası 500 kişiye istihdam sağlayacakDemirören Holding'den Bakü'ye dev yatırım: İlaç fabrikası 500 kişiye istihdam sağlayacak#Demirören Holding
Volkan Demirel ile anlaşma tamamVolkan Demirel ile anlaşma tamam!#Karagümrük
Bahçeliden asgari ücret açıklaması: Yüreklere su serptiBahçeli'den 'asgari ücret' açıklaması: Yüreklere su serpti#MHP
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Doktor kızını öldüren baba için karar verildi Bu gece ilk defa rahat uyuyacağımDoktor kızını öldüren baba için karar verildi! 'Bu gece ilk defa rahat uyuyacağım'#Balıkesir
Omicronun gizemi çözüldü Ve mutlu sonOmicron'un gizemi çözüldü! Ve mutlu son #Omicron
Vahşet Cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktüVahşet! Cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü#Hatay
G.Sarayda Rezan Epözdemir neden istifa etti Ayrılık sonrası...G.Saray'da Rezan Epözdemir neden istifa etti? Ayrılık sonrası...
Prof. Dr. Şen tarih verdi: Aracınızla yola çıkmayın İstanbulda mevsimin ilk karı...Prof. Dr. Şen tarih verdi: Aracınızla yola çıkmayın! İstanbul'da mevsimin ilk karı...#Meteoroloji
‘10 bin dolar ödeyemem’ demişti... Tanıklar dinlendi‘10 bin dolar ödeyemem’ demişti... Tanıklar dinlendi!#Cem Yılmaz
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Ersoy, Galata Mevlevihanesi’nde Şeb-i Arus programına katıldı

#Kültür Ve Turizm Bakanı#Mehmet Nuri Ersoy#Mevlana Celaleddin Rumi
Bakan Ersoy, Galata Mevlevihanesi’nde Şeb-i Arus programına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Celaleddin Rumi’nin vuslatının 748’inci yılı programında konuşma yaparak, “Zulmün, adaletsizliğin, savaşların kasıp kavurduğu bu çağ yangının ateşini, Mevlana gibi, Yunus gibi manevi önderlerimizin barış ve kardeşlik çağrısına kulak vererek söndürebiliriz” dedi.

Haberin Devamı

Mevlana Celaleddin Rumi, vuslatının 748’inci yılında Beyoğlu’nda bulunan Galata Mevlevihanesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen programla anıldı. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı. Sema gösterisinin yapıldığı programda konuşan Bakan Ersoy, Mevlana’nın mirasının tüm dünyaya yayılan bir rehber haline geldiğini, zulmün, adaletsizliğin, savaşların kasıp kavurduğu bu çağ yangının ateşinin, Mevlana gibi, Yunus gibi manevi önderlerin barış ve kardeşlik çağrısına kulak vererek söndürülebileceğini söyledi.

“MEVLANA’NIN MİRASI BUGÜN ANADOLU’DAN TÜM DÜNYAYA YAYILAN BİR REHBER HALİNE GELMİŞTİR”

Mevlana’nın tüm insanlık için önemli bir şahsiyet olduğuna değinen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Büyük veli Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ölümü dünya gurbetinden kurtuluş, vuslata eriş olarak ifade eder. Ölümün, ruhun hürriyete kavuşup hakiki bir ölümsüzlük ve ikbale gidiş olduğunu bildirir. Bu vesileyle hazretin her vefat yıl dönümünde Şeb-i Arus törenleri vesilesiyle bir araya geliyor, Mevlana’nın çağları aşan sesine kulak vermeye çalışıyoruz. Sevgiyi, saygıyı, bir ve beraber olmayı, kardeşliği merkeze alan öğretisiyle yaşadığımız toprakları manevi açıdan zenginleştiren Mevlana Hazretleri’nin mirası bugün Anadolu’dan tüm dünyaya yayılan bir rehber haline gelmiştir. Mevlana Hazretleri ve Anadolu Erenleri, sesi çağları aşan bir gayret ve özünde ‘aşkı’ barındıran bir felsefeyle medeniyetimizin temelini atmışlardır. Hazret-i Mevlana’nın asırlar öncesinde kaleme aldığı eserleri, bugün bütün dünyada karşılık buluyor, gönüllere hayat bahşeden nefesi hala tazeliğini koruyor. Onun; ‘Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et; çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar’ sözü, evrensel ahlak anlayışının ve insanlığa yaptığı çağrının ne kadar güçlü olduğunun kanıtıdır. Böyle ulvi bir şahsiyetle aynı coğrafyada kader birliği yapmak, onun elleriyle yeşerttiği medeniyet çınarının gölgesinde yetişmek, bu toprağın çocukları olan bizler için ne kadar büyük bir bahtiyarlık. Bu mutluluğu hayatımızın pratiğine yansıtmamız ise ancak doğru bir Mevlana tasavvuru ile mümkün olabilir” dedi.


“ZULMÜN, SAVAŞLARIN KASIP KAVURDUĞU BU ÇAĞ YANGININ ATEŞİNİ, MEVLANA GİBİ ÖNDERLERİMİZİN BARIŞ VE KARDEŞLİK ÇAĞRISINA KULAK VEREREK SÖNDÜREBİLİRİZ”

Dünyada Mevlana kadar hakkında geniş literatür bulunan çok az insan olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren Bakan Ersoy, “Dünyada Mevlana kadar hakkında geniş bir literatür bulunan çok az insan vardır. Bu kaynak zenginliği bize Mevlana’yı en doğru bir şekilde anlamamız noktasında büyük bir imkan sunuyor. Elbette hepimiz Mevlana Hazretlerine karşı derin bir saygı ve sevgi duyuyoruz. Ancak bu sevgiyi kuru bir sevginin ötesine taşıyıp onun anlam dünyasına dahil olmak ve onun evrensel çağrısına uygun bir hayat tasavvur ve inşa etmemiz gerekmez mi? Mevlana Celaleddin Rumi’yi anmak 700 yıl önce yaşamış bir tarihsel şahsiyeti anmanın ötesinde onu her yönüyle anlamak ve bu çağa taşımakla ancak mümkün olabilir kanaatindeyim. Çünkü insanlık bugün her zamankinden daha çok onun merhamet ve muhabbet çağrısına ihtiyaç duyuyor. Zulmün, adaletsizliğin, savaşların kasıp kavurduğu bu çağ yangının ateşini, Mevlana gibi, Yunus gibi manevi önderlerimizin barış ve kardeşlik çağrısına kulak vererek söndürebiliriz. Son olarak sizlere altını önemle çizerek şunu söylemek istiyorum. Eğer dünyanın gerçekten mevcut durumundan bir şikayetimiz varsa; yeryüzünün daha adil, daha hoşgörülü ve yaşanabilir bir yer olmasını arzuluyorsak, işte o zaman Mevlana’nın, Yunus’un evrensel mesajlarını anlamak ve kendimize rehber edinmek zorunda olduğumuzu unutmamalıyız” dedi.

Haberin Devamı

“’NE OLURSAN OL’ ÖĞRETİSİNİ, VUSLATIN 748’İNCİ YILINI İDRAK EDİYORUZ”

Yapılan organizasyonun önemini anlatan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Anadolu Türk-İslam Kültürünün en önemli şahsiyetlerinin başında elbette Hz. Mevlana geliyor. Tıpkı Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş-i Veli gibi. Hz. Mevlana’nın yaşantısını sadece Konya ile sınırlı değil, bütün Anadolu’da, özellikle Mevlevihaneler üzerinden onun sevgiyi, barışı, kardeşliği anlatan ‘Ne olursan ol’ öğretisini, vuslatın 748’inci yılını idrak ediyoruz. Bu vesileyle İstanbul’un orta noktasında, Beyoğlu’nda Galata Mevlevihanesi’nde Kültür Turizm Bakanlığı olarak, sayın bakanımızın önderliğinde, bu mekanı yaşatmak adına böyle bir organizasyon gerçekleştirdik” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kültür Ve Turizm Bakanı#Mehmet Nuri Ersoy#Mevlana Celaleddin Rumi

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık