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Bakan Ersoy: Galata Kulesi'ni, Çanakkale ruhuyla aydınlattık

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Ersoy#Çanakkale Zafer#Galata Kulesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 15:23

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin birlik, cesaret ve kararlılığının sembolü olduğunu vurguladı.

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Bakan Ersoy, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan ve İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi'ne yansıtılan özel videonun, Çanakkale ruhunu yaşatmayı ve bu büyük destanı nesiller boyu aktarmayı amaçladığını belirtti.

ÇANAKKALE’NİN AZİZ HATIRASI GALATA KULESİ’NDE

Çanakkale Zaferi'nin yalnızca bir askeri başarı olmadığını, aynı zamanda milletin ortak hafızasında bir kahramanlık ve bağımsızlık destanı olarak yaşadığını ifade eden Ersoy, bu tür farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Video haritalama tekniğiyle gerçekleştirilen çalışma, yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgiyle karşılanırken, Mehmetçik’in aziz hatırası ve milli birlik ruhunun kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkı sağlıyor.

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Bakan Ersoy, bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

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#Bakan Ersoy#Çanakkale Zafer#Galata Kulesi

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