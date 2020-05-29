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Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 29.05.2020 - 11:55,Son Güncelleme:

Bakan Ersoy Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti

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Bakan Ersoy Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti
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İSTANBUL'un fethinin 567'nci yıldönümünde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un fethinin 567'nci yıldönümünde Fatih Camii avlusunda bulunan Fatih Sultan Mehmet Han türbesini ziyaret etti. Türbede dua eden bakan Ersoy'a İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da eşlik etti. Saat 10.00 sıralarında Fatih Camii'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekiler Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine girdi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabri başında kuranı kerim okundu, dualar edildi. Gazi Osman Paşa türbesini de ziyaret eden Bakan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra buradan ayrıldı.

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