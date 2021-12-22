Bakan Ersoy, eski TBMM'nin sığınağına yapılan sanat sergisini açtı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son durum belli oldu: Tabloda dikkat çeken gelişme Ve İstanbul da maviye döndüSon durum belli oldu: Tabloda dikkat çeken gelişme! Ve İstanbul da maviye döndü#Koronavirüs
Vatandaşlar döviz satmak için kuyruğa girdi Türk Lirasında değer kazancı yüzde 40Vatandaşlar döviz satmak için kuyruğa girdi! Türk Lirası'nda değer kazancı yüzde 40#Dolar
Uğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladıUğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladı#Kovid Aşısı
Canlı: Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında tempo yüksekCanlı: Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında tempo yüksek#Süper Lig
Memura ek zam gelecek mi Kritik toplantı sonrası ilk açıklamaMemura ek zam gelecek mi? Kritik toplantı sonrası ilk açıklama #Memur-Sen
2 yıl sonra zirve yaptı... Avrupanın göbeğinde alarm2 yıl sonra zirve yaptı... Avrupa'nın göbeğinde alarm!#Koronavirüs
Turkovac acil kullanım onayı aldı… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığa sunacağızTurkovac acil kullanım onayı aldı… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığa sunacağız #Turkovac
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştırCumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı yayında ilan etti: İndirimleri önümüzdeki hafta göreceksinizCanlı yayında ilan etti: İndirimleri önümüzdeki hafta göreceksiniz#Nureddin Nebati
Araçlar yolda kaldı, kuyruk oldu İstanbula kar yağacak mı Canlı yayında yanıt verdiAraçlar yolda kaldı, kuyruk oldu! İstanbul'a kar yağacak mı? Canlı yayında yanıt verdi#Trabzon
Salgında yeni yeni umut Koronada çığır açacak keşfi böyle duyurdularSalgında yeni yeni umut! Koronada çığır açacak keşfi böyle duyurdular!#Koronavirüs
BDDK duyurdu... Cep telefonlarına taksit düzenlemesiBDDK duyurdu... Cep telefonlarına taksit düzenlemesi#BDDK
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacakRusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?#RUSYA
Cinsel taciz davasında son gelişme: Meghan Markle ifade vermeye çağrılabilirCinsel taciz davasında son gelişme: Meghan Markle ifade vermeye çağrılabilir#Prens Andrew
Zehra Güneş: Çektiğim tüm acıları unuttumZehra Güneş: 'Çektiğim tüm acıları unuttum'#Zehra Güneş
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Ersoy, eski TBMM'nin sığınağına yapılan sanat sergisini açtı

#Sanat Sergisi#Kültür Ve Turizm Bakanı#TBMM
Bakan Ersoy, eski TBMMnin sığınağına yapılan sanat sergisini açtı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1924 ile 1960 yılları arasında hizmet veren binasının olağanüstü durumlarda milletvekillerinin çalışmalarına devam etmesi için yapılan sığınağı restore edildi. Yenilenen sığınak, sanat sergisine çevirildi. Tasarımcı Tamer Nakışçı'nın eserlerinin yer aldığı sergi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle açıldı.

Haberin Devamı

Ankara Ulus'ta bulunan günümüzde Cumhuriyet Müzesi olarak kullanılan ve 1924 ile 1960 yılları arasında TBMM'ye hizmet veren binanın sığınağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce restore edildi. Meclis'in olağanüstü koşullarda çalışmasını sağlama amaçlı kullanılan sığınakta Genel Kurul salonu, küçük toplantı odası, arşiv ve yazman odaları bulunuyor. Restorasyonu tamamlanan sığınağın sergi alanı olarak açılması kararlaştırıldı. Düzenlenen açılış töreninde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuştu.

Bakan Ersoy, eski TBMMnin sığınağına yapılan sanat sergisini açtı

'SIĞINAK SANAT VE TEKNOLOJİ ALANI OLARAK KULLANILANACAK'

Bakan Ersoy, bakanlık olarak 2021 yılında, son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşarak, 3 bin 480 eseri yurt dışından getirdiklerini kaydederek, Cumhuriyet Müzesi'ne ait sığınağın da restore edilerek sanatseverlerin hizmetine sunulduğunu belirtti. Ersoy, sığınağın artık sanat ve teknoloji için bir alan olarak kullanılacağını bildirerek, "Yapımı 1942 yılında tamamlanan, ani gelişen savaş ortamında Meclis'in olağanüstü koşullarda, kısa süreli aralıklarda çalışmasını sağlama amacıyla inşa edilen bu tarihi mekana sahip çıkmak bizim en temel görevlerimiz arasında yer alıyordu. Bu sorumluluk çerçevesinde büyük bir titizlik göstererek çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

Bakan Ersoy, eski TBMMnin sığınağına yapılan sanat sergisini açtı

Haberin Devamı

'ATATÜRK VE CUMHURİYET TEMALI GÖRSELLER SANATSEVERLERLE BULUŞACAK'

Bakan Ersoy, Türkiye'de ilk kez görsel sanatlar ve yeni medya alanında, sanat ve teknolojinin geniş ufkuna bir mekan kazandırmak amacıyla, özgün dokusunun korunduğu sığınağın tadilatının gerçekleştirildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Sığınak alanı, sanat ve teknolojinin işlevini birebir taşıyan ismiyle sanatçılara ve sanatseverlere bir deneyim alanı sunacak. Sığınak, dijital sanat ve görsel iletişim alanında çalışan sanatçıları sergiler, seminerler, atölye programları ve projeler bazında ağırlayacak, kuşaklar ötesi bir uygulama alanı olarak faaliyet gösterecektir. Cumhuriyet Müzesi'ne bağlı olarak faaliyet gösterecek sığınak, inşallah yılın özel günlerinde Cumhuriyet ve Atatürk temalı görsel gösterilerle de sanatseverlerle buluşacak. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu alanda yine çok özel bir sergiye de ev sahipliği yapıyoruz. Uluslararası arenada saygın bir kariyere sahip olan değerli sanatçımız Tamer Nakışçı'nın tasarımlarıyla bu açılışı gerçekleştirmekten duyduğum memnuniyeti ayrıca ifade etmek istiyorum. Ayrıca inşallah ileriki günlerde Cevdet Erek ve Marcus Graf gibi sanatçılarımızın sergilerine de ev sahipliği yaparak sığınak sanat ve teknoloji alanında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve milli iradenin tecelligahı olan bu mekanda görev yapmış tüm büyüklerimizi saygıyla anıyorum."

Bakan Ersoy, eski TBMMnin sığınağına yapılan sanat sergisini açtı

Haberin Devamı

SIĞINAK, NAKIŞÇI'NIN SERGİSİ İLE AÇILDI

Sığınakta, Avrupa'nın 100 yaratıcı genç yeteneği arasında gösterilen tasarımcı Tamer Nakışçı'nın 'Subliminal' adını verdiği eserleri sergilenmeye başlandı. Sergi alanı, hafta için her gün 11.00- 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Bakan Ersoy, eski TBMMnin sığınağına yapılan sanat sergisini açtı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sanat Sergisi#Kültür Ve Turizm Bakanı#TBMM

BAKMADAN GEÇME!

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan
Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan
Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem