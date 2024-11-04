Bakan Ersoy: En büyük festival kültür yolu

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Antalya’da Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi’nde medya temsilcileri ile özel bir buluşma gerçekleştirdi.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin katılımcı sayısıyla dünyanın en büyük festivali haline geldiğini vurgulayan Ersoy, “Avrupa’nın en geniş kapsamlı festivallerini yapıyoruz. Anadolu şehirlerinde ilgi çok daha fazla. Bazı noktalarda neredeyse şehrin nüfusu kadar katılım oluyor. Bu festivaller şehrin markalaşması ve potansiyelinin artması açısından kalıcı etki yaratıyor. Herkes ajandasına eklesin diye tarihleri sabitledik. Hatta 1 yıl önceden içerik açıklamaya başlayacağız” diye konuştu.

GECE MÜZECİLİĞİ SEZON UZATTI

Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: “Gece müzeciliğine kıyı kentlerinde başladık. Beklentilerimizin de üzerinde inanılmaz bir katılım oldu. Efes’te 300 bin, Hierapolis’te 80 bin, Side’de 40 bin ziyaretçi sayısını yakaladık. Bu proje Side’de sezonu uzattı.

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200 ÜLKEDE TANITIM

Krizlere rağmen turizm hedeflerimizi büyüterek yolumuza devam ediyoruz. Eskiden belli başlı ülkelerden turist alırken, şimdi THY’nin uçtuğu her yer bizim için hedef. 200’e yakın ülkede tanıtım yapıyoruz. Eskiden sadece deniz-kum-güneş vardı, şimdi ise 60 farklı ürünümüz var. TGA ile dünyada en yoğun ve en etkili tanıtım yapan ülke haline geldik.”

HAYDARPAŞA VE SİRKECİ ARASI SANAT VADİSİ

Haydarpaşa ve Sirkeci Garı projeleriyle ilgili başlayan tartışmalara da değinen Bakan Ersoy, şöyle dedi: “İstanbul 16 milyon nüfusu barındıran bir mega kent. Haydarpaşa ve Sirkeci kültürün bir parçası. Bu projeleri değerlendiren ve içinde konusunda uzman isimlerin yer aldığı geniş kapsamlı bir danışma kurulumuz var. Geliştirdiğimiz projeler, İstanbul Koruma Kurulu’nun onayından geçiyor. İçinde kültür, sanat, tren, millet bahçesi olacak. Kültür sanat vadisi oluşturacağız. AVM, otel olmayacak. İlk etabını 2026’da yapacağımız İstanbul Kültür Yolu Festivali’ne yetiştirmek istiyoruz. Niye Anadolu yakasında da Venedik Bienali tarzında etkinlikler yapacağımız bir yer olmasın? Niye 16 milyon vatandaşımız dururken birkaç demiryolu çalışanı için orayı bekletelim? Kaldı ki o personel orada çalışacak. Çünkü proje içinde tren de olacak.”

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İSPANYA’YI YAKALAMAYA 2 YIL KALDI

Bakan Ersoy, İspanyolların turizmi bilinçli ve düzgün yaptığını söyleyerek, “Biz de birçok yasa değişikliği ile o standartları oturtmaya çalışıyoruz. Bütün otellere bakanlıktan belge alma mecburiyeti getirdik, belgesiz olan otelleri kapatmaya başladık. Günübirlik evlere çeki düzen verdik. Artık her şey kayıtlı hale geliyor. 5-6 yılda çok ciddi bir dönüşüm yaptık ama veri ve altyapı olarak İspanya standartlarına 2026’da gelmiş olacağız”dedi.