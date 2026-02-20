Kırıkkale'de yol haritası tamamlandı | Bakan Ersoy duyurdu: Yeni projeler birer birer hayata geçecek

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kırıkkale’nin turizm vizyonuna ilişkin önemli mesajlar verdi. Yapacak çok iş ve projenin olduğunu vurgulayan Ersoy, bu projeleri birer birer Kırıkkale’ye kazandıracaklarını söyledi.

Ramazan ayının ikinci gününde Kırıkkale’de gerçekleştirdiği program kapsamında AK Parti İl Teşkilatı ile bir araya gelen Bakan Ersoy, kültür ve turizm alanındaki yatırımların kararlılıkla süreceği mesajını paylaştı.

Kırıkkale programına Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim’i makamında ziyaret ederek başlayan ve kentin kültür turizm projeleriyle yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısına katılan Ersoy, ardından AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Ersoy'a AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ile AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı eşlik etti.

AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatında bir konuşma yapan Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sadece Türkiye’nin kültürel mirasını korumakla kalmadıklarını belirterek “Aynı zamanda şehirlerimizin sahip olduğu değerleri görünür kılmak, kültür, sanat ve turizm alanında her bir ilimizi daha güçlü hale getirmek için çalışıyoruz.” dedi.

Hasandede Kültür Merkezinin Kırıkkale’ye çok yakıştığını dile getiren Ersoy, bu merkezi 110 milyon liralık bir yatırımla hizmete açtıklarını kaydetti.

Yatırımı ayrı, tanıtımı ayrı ele aldıklarının altını çizen Ersoy, “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında Kırıkkale’ye 1,2 milyon lira destek sağladıklarını sözlerine ekledi.

KIRIKKALE TANITIMI MİLYONLARA ULAŞTI

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı vasıtasıyla tanıtım yaptıklarını söyleyen Ersoy, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu çerçevede şimdiye kadar 8 toplantı yapıldı. GoKırıkkale web sitesini hak ettiği noktaya getirmek için çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl 39 ülkede reklam çalışmaları yaptık ve tanıtım filmine yönelik 7,5 Milyon gösterim gerçekleşti. Kırıkkale’nin tanıtım filmini hazırlayıp, Go Kırıkkale ve Gezsen Kırıkkale sosyal medya hesapları başta olmak üzere GoTürkiye sosyal medya hesaplarından paylaşmıştık. Bu tanıtım filmimiz de ilgiyle karşılandı. Geçtiğimiz yıl da Kapadokya Üniversitesi ile birlikte Kırıkkale Turizm Tanıtım ve Geliştirme Yol Haritasını tamamladık. Yapacak çok iş var, hazırlanmış çok proje var… Birer birer bu projeleri Kırıkkale’mize kazandıracağız.”

KÜLTÜR VE TURİZMDE TARİHİ BAŞARI! TÜRKİYE ARTIK ÜST LİGLERDE

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde kırılan rekorların, kültürel mirasın ayağa kaldırılmasının, şehirlerin marka değerinin artmasının istikrarın ve güçlü siyasi iradenin sonucu olduğunu ifade ettiği konuşmasında, “Kültür ve turizm alanında elde ettiğimiz tarihi başarılarla ülkemiz üst liglere çıkmıştır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde yürüyen “Terörsüz Türkiye” sürecine de vurgu yapan Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hızını yakalamak için çabaladıklarını söyledi.

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde savunmadan ekonomiye, ulaşımdan enerjiye, kültürden turizme kadar her alanda küresel bir aktör haline geldiğini dile getiren Ersoy, şunları söyledi:

“Bu kutlu yürüyüşte Cumhurbaşkanımızın bir yol arkadaşı olmak bizler için büyük bir onurdur. Bizler de ülkemizin aydınlık geleceği ve çocuklarımıza daha müreffeh bir ülke emanet etmek için çalışıyoruz. Ama Cumhurbaşkanımız çok çok daha yoğun mesai yapıyor. Dünya liderleri ile bölgesel ve küresel çapta barış ve istikrarın sağlanması için görüşmeler yapıyor. Salı günü Türkiye-Afrika ilişkilerinde önemli bir başkent olan Etiyopya’ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiği baş döndürüyor. Temmuz ayında da NATO Zirvesi çerçevesinde dünya liderlerini Ankara’da ağırlayacağız. 6 Şubat Depremlerinin yıl dönümünde kalıcı konut teslim törenine katıldı, geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci yurtlarının açılış törenine katıldı. Yeni yılın ilk açılış olarak Aydın’daki toplu açılış törenlerine katıldı.”

Kırıkkale’nin sanayisiyle, çalışkan insanıyla, vatanına ve milletine bağlı duruşuyla Anadolu’nun güçlü şehirlerinden biri olduğunu belirten Bakan Ersoy, Ramazan ayının ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine huzur, sağlık ve bereket getirmesini dileyerek birlik ve beraberlik vurgusuyla sözlerini tamamladı.

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde Belediye Başkanı Ekmel Cönger ile de bir araya gelecek olan Ersoy, ilçedeki Rahmi Pehlivanlı Müzesini ziyaret edecek.