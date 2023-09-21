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Bakan Ersoy'dan müjde: Öğrenciler için ücretsiz iki uygulama

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Mehmet Nuri Ersoy#YKS
Bakan Ersoydan müjde: Öğrenciler için ücretsiz iki uygulama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 11:04

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Okul ve sınav başarınızı artıracak iki uygulamayı halk kütüphanelerimizde ücretsiz olarak sizinle buluşturuyoruz. Kişiye özel üniversite hazırlık çözümü olan Raunt akıllı çalışma sistemi size yapay zeka destekli kişiye özel çalışma programı sunacak. Hızlıgo ile de okuma hızınızı iki kata kadar artırabileceksiniz" dedi.

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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler; size güzel bir haberim var. Okul ve sınav başarınızı artıracak iki uygulamayı halk kütüphanelerimizde ücretsiz olarak sizinle buluşturuyoruz. Kişiye özel üniversite hazırlık çözümü olan Raunt akıllı çalışma sistemi size yapay zeka destekli kişiye özel çalışma programı sunacak. Hızlıgo ile de okuma hızınızı iki kata kadar artırabileceksiniz. Üniversite hayallerine ulaşmak isteyen YKS adayı gençlerimizi, okuma hızlarını artırarak zamandan tasarruf etmek isteyenleri, derslerinde başarılı olmak isteyen lise öğrencilerimizi, konforlu bir çalışma ortamı sunan kütüphanelerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoydan müjde: Öğrenciler için ücretsiz iki uygulama

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HIZLIGO'DAN HERKES YARARLANACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, halk kütüphanelerinde ücretsiz olarak hizmete sunulacak olan Raunt uygulaması, öğrencilere yapay zeka destekli kişiye özel akıllı çalışma programı sunacak. Üniversite adaylarının istedikleri bölümlere ulaşmaları yolunda önemli bir çalışma platformu olan Raunt'a üye olan lise öğrencileri de ders ve sınav başarılarını arttırmak için halk kütüphanelerindeki bu uygulamaya ücretsiz olarak erişecek.

Bakan Ersoydan müjde: Öğrenciler için ücretsiz iki uygulama

Okuma hızını artıran, dikkat ve konsantrasyonu geliştiren Hızlıgo uygulaması da yine halk kütüphanelerinde herkese ücretsiz hizmet verecek. Günde 15-20 dakikalık düzenli çalışmayla haftalar içerisinde okuma hızını iki kata kadar artırarak zamandan tasarruf ettiren Hızlıgo'dan tüm öğretim seviyelerindeki öğrencilerin yanı sıra akademisyenler, profesyoneller ve genel okuyucular yararlanacak. Halk kütüphanelerinde erişime açılacak olan Raunt'a kullanıcılar 'www.raunt.com/halk-kutuphanesi', Hızlıgo'ya da 'www.vitaminegitim.com/ortaokul/halk-kutuphanesi.jsp' adresi üzerinden öncelikle kayıt yaptıracak. Kayıt sonrasında da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı halk kütüphanelerinin internet ağlarına bağlanılarak sadece kütüphane içerisinde bu iki üründen ücretsiz olarak yararlanılabilecek. 

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Bakan Ersoydan müjde: Öğrenciler için ücretsiz iki uygulama

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Mehmet Nuri Ersoy#YKS

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