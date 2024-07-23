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Bakan Ersoy duyurdu: Keşfedilen tablet tarihe ışık tutacak

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#Bakan Ersoy#Mehmet Nuri Ersoy#Hatay
Bakan Ersoy duyurdu: Keşfedilen tablet tarihe ışık tutacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 07:00

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, Geç Tunç Çağı’nın ekonomik yapısı ve devlet sistemine yeni bir bakış açısı sunacak bir tablet bulunduğunu açıkladı.

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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eski Alalah olarak bilinen Aççana Höyük’te süren çalışmalarda oldukça önemli bir tablet gün ışığına kavuştu. İlk okumalara göre M.Ö. 15’inci yüzyıla tarihlenen Akadça çivi yazılı tablette yüklü miktarda mobilya alışverişine ilişkin kayıtlar yer alıyor” dedi.

Johns Hopkins Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Jacob Lauinger ve doktora öğrencisi Zeynep Türker ile birlikte çalışılan tablet 4.2 ile 3.5 santimetre ölçüleriyle 1.6 santimetre kalınlığı ve 27.85 gram ağırlığıyla dikkat çekiyor. İlk satırları yüklü miktarda ahşap masa, sandalye ve tabure alımını kaydeden buluntudaki sayılar ve kimin aldığı ya da kime verildiği gibi konular üzerinde dil bilimciler çalışmalarını sürdürüyor.

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#Bakan Ersoy#Mehmet Nuri Ersoy#Hatay

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