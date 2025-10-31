Bakan Ersoy duyurdu: İlk 9 ayda Türkiye turizmde rekor gelir elde etti

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılının ilk 9 ayında elde edilen 50 milyar dolarlık turizm geliriyle Türkiye’nin üçüncü çeyrekte Cumhuriyet tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.2025’in ilk 6 ayında 25,8 milyar doları aşan Türkiye, yılın ilk 9 ayında 50 milyar dolarla turizm gelirinde yeni bir rekor daha kırdı. Bu rakamlarla birlikte kişi başı ortalama harcama 103 dolara çıktı, toplam ziyaretçi sayısı ise 50 milyona ulaştı.

Bakan Ersoy, 2025 yılı üçüncü çeyrek turizm rakamlarını Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarından satır başları;

"2024 yılında İtalya’yı geride bırakarak turizm liginde dördüncü sıraya yükseldik şimdi müsaadenizle 2025 yılının ilk dokuz aylık verilerini ve değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ziyaretçi sayıları ile başlamak gerekirse ilk dokuz ayda biliyorsunuz 2017 yılında 30 milyon 518 bin ziyaretçiyle kapatmıştık. geçen yıl bu sayı 49 milyon 181 bine çıkarttık. İlk dokuz aylık gelen son veri ise 49 milyon 993 bin oldu yani geçen seneyle kıyasladığımızda yüzde 1.6’lık bir ziyaretçi sayısında artış gerçekleştirdik.

Bütün bu göstergeler bize yıl sonu turizm gelir hedefimiz olan 64 milyar dolara ulaşacağımızı net bir biçimde gösteriyor. Türkiye artık sadece ziyaretçi sayısıyla değil, elde ettiği gelir ve kalite göstergeleriyle de dünya turizminde güçlü bir konuma sahip.”

Ersoy, üçüncü çeyrek verilerini etkileyen faktörlere de dikkat çekerek, “Çok iyi bir sezona başlamış olmamıza rağmen, 23 Nisan’da yaşanan İstanbul depremi, tam da Paskalya tatiline denk geldiği için bazı rezervasyon kayıplarına yol açtı” dedi.

Bakan Ersoy, ayrıca yılın ikinci çeyreğinde yaşanan bölgesel çatışmaların da turizm hareketliliğini etkilediğini belirterek, “24 Nisan’da başlayan Hindistan–Pakistan savaşı ve hemen ardından 12–24 Haziran tarihleri arasında yaşanan İsrail–İran savaşı, özellikle nükleer tesislerin hedef alınabileceği endişesiyle kıyı bölgelerinde iptallere neden oldu. Aile ağırlıklı rezervasyonlarda belirgin bir düşüş yaşandı.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin jeopolitik konumunun geçmişte olduğu gibi bugün de krizlerle karşılaşmasına yol açtığını vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye, krizlere açık bir coğrafyada yer alıyor. Ancak turizm sektörümüzü bu krizlere karşı bağışıklık kazanacak şekilde güçlendirmek zorundayız. Stratejimiz de tam olarak bu yönde ilerliyor.”

Bakan Ersoy, yapılan strateji değişikliğiyle iki temel hedefin belirlendiğini ifade ederek, “Bunlardan ilki ürün çeşitlendirmesiydi. Eskiden sadece deniz, kum, güneş ekseninde tanıtım yaparken bugün 60’tan fazla farklı ürünle turizm piyasasında yer alıyoruz. İkinci önemli adımımız ise kaynak pazar çeşitliliği oldu. Türk Hava Yolları’nın 330 şehirden sağladığı direkt uçuş altyapısını baz alarak tüm dünyayı hedef turizm pazarı olarak planladık ve yoğun tanıtım faaliyetleri yürüttük.” dedi.

Çok yoğun tanıtım kampanyalarını hayata geçirdik. Ağustos ayı itibariyle tekrar kayıpları telafi ettik. Küresel ısınma sonucu mevsim kayması üçüncü faktör oldu. Küresel ısınma ile sezon serin geçiyor. Turizmi dört mevsime 81 ile yayacak adımlar attık.

"YIL SONU HEDEFİMİZ 64 MİLYAR DOLARI TUTTURACAĞIMIZI SÖYLEYEBİLİYORUZ"

Kişi başı gecelik harcama. 2017’de 83 dolar kişi başı gelir elde ettiğimiz görüyoruz. 2024’te bu rakamı 107 dolara taşımıştık. 2025’tei İlk 9 ayda 116 dolara geldiğimizi görüyoruz. Bu da yüzde 9’luk artış demektir.

Bunun olumlu yansımalarını toplam gelirde görüyoruz. İlk 9 aylık gerçekleşmeler geçen sene 47.3 milyar dolardı bu sene 50 milyar dolar rakamını yakaladık. Bu da yüzde 5.7’lik bir artışa tekabül ediyor. İlk 9 aylık dönemler itibarıyla 50 milyar dolar ile Türkiye turizmde rekor gelir elde etmiş oldu.

Ekim verileri de oldukça geçici veriler var elimizde. Kesin veriler Kasım sonu itibarıyla açıklanacak. Geçici verilere baktığımızda ekim verilerinin de oldukça iyi gerçekleştiğini görebiliyoruz. Pozitif yansımalar ekim verilerinde kendini göstermeye başladı. Yıl sonu hedefimiz 64 milyar doları tutturacağımızı söyleyebiliyoruz.