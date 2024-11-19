×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Ersoy duyurdu: Denizli'de gövdesi bulunan heykelin başı da bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Nuri Ersoy#Denizli#Heykel
Bakan Ersoy duyurdu: Denizlide gövdesi bulunan heykelin başı da bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 12:35

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Denizli'deki Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen ve gövde kısmı 2018'de bulunan heykelin baş kısmının da ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Haberin Devamı

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğe Miras Projemizin 1'inci yıl dönümünde Denizli'de yeni bir eser gün ışığına kavuştu. Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, milattan sonra 4'üncü yüzyıla tarihlenen, üst düzey bir kamu yöneticisine ait heykelin eksik kalan başı gün yüzüne çıkarıldı.

Bakan Ersoy duyurdu: Denizlide gövdesi bulunan heykelin başı da bulundu

Antonius Philagrios isimli kamu yöneticisine ait olan bu heykelin gövde kısmı 2018'de bulunarak Denizli Hierapolis Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza edilmekteydi. Şimdi, bütün parçaların bir araya gelmesiyle tarih yeniden canlanacak. Geçmişin izlerini geleceğe taşımayı hedefleyen bu çalışmalar, kültürel mirasımızın korunmasına önemli bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. 

Haberin Devamı

Bakan Ersoy duyurdu: Denizlide gövdesi bulunan heykelin başı da bulundu

Bakan Ersoy duyurdu: Denizlide gövdesi bulunan heykelin başı da bulundu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Nuri Ersoy#Denizli#Heykel

BAKMADAN GEÇME!