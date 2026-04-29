Bakan Ersoy duyurdu: Aydın'da ilk kez gerçekleşecek | Hem şehrin hem de Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak

Haberin Devamı

Aydın’ın tarihi, kültürel ve arkeolojik zenginlikleriyle ülkemizin en önemli medeniyet merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şehirde ilk kez düzenlenecek festivalin müjdesini vererek şunları kaydetti: “Aydın’ı bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil ederek şehrin sahip olduğu zengin mirası kültür ve sanat aracılığıyla daha geniş kitlelerle buluşturuyoruz. Antik dönemden günümüze uzanan birikimiyle dikkat çeken Aydın, festival süresince konserlerden sergilere, gastronomiden atölyelere, çocuk etkinliklerinden sahne performanslarına kadar uzanan kapsamlı bir programla sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda Aydın’ın kültürel potansiyelini daha da güçlendirmeyi, şehrimizin kültür turizmi açısından taşıdığı değeri daha görünür kılmayı hedefliyoruz.”

Haberin Devamı

AYDIN’DA KÜLTÜR SANAT ŞÖLENİ

Aydın, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında farklı disiplinlerden sergilere ev sahipliği yaparak sanatseverleri zengin bir kültür yolculuğuna davet edecek. Şehrin farklı noktalarına yayılan sergiler, sanatın estetik diliyle geçmiş ile bugünü buluşturacak.

Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak Burak Erim’in “Düşlere Yolculuk” sergisi, izleyiciyi renkler ve düşler arasında içsel bir yolculuğa davet edecek. Her bir eserin hayal gücü ile gerçeklik arasında kurduğu özgün anlatım diliyle öne çıktığı sergi, aynı zamanda Tamer Levent’in “Sanata Evet” çağrısının bir yansıması olarak sanatın birleştirici, iyileştirici ve özgürleştirici gücünü vurgulayacak.

Atilla Koç Kültür Merkezinde yer alacak “Korunan Zaman: Arkeolojik Mirasın Görsel Yolculuğu” sergisinde, müze uzmanı ve fotoğraf sanatçısı Muhammed Diler’in objektifinden yansıyan kareler ziyaretçilerle buluşacak. Kültürel mirasın korunması ve belgelenmesine odaklanan sergi, fotoğrafı yalnızca bir kayıt aracı değil, geçmişin estetik değerlerini günümüze taşıyan güçlü bir anlatım biçimi olarak ele alacak. Hakan Yaralı’nın küratörlüğünde hazırlanan sergi, Aydın’daki antik kentlere ait görsel seçkilerle sanatseverlere sunulacak.

Haberin Devamı

Aydın Arkeoloji Müzesinde ziyaretçilerin ilgisine sunulacak “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi ise Osmanlı dönemine ait kutsal emanetleri ve tarihi mirası bir araya getirecek. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergide, Hüsn-i hat levhaları, Kâbe örtüleri, surre alaylarına ait eserler ve Kur’an-ı Kerim nüshalarından oluşan seçkin eserler yer alacak.

Tekstil Park Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek “Yaşayan Miras: Aydın Sergisi”nde ise hüsn-i hat, kaligrafi, tezhip, minyatür, çini, ebru, dokuma, ahşap ve sedef işleri başta olmak üzere pek çok geleneksel sanat ve zanaat unsuru bir araya getirilerek ziyaretçilere kapsamlı bir kültürel deneyim sunulacak.

Haberin Devamı

AYDIN’DA MÜZİKLE YÜKSELEN FESTİVAL ATMOSFERİ

Aydın Kültür Yolu Festivali kapsamında şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilecek konser ve sahne performansları, müzikseverleri zengin içerikli bir programla buluşturacak.

Festival programında Aydın Tekstil Park’ta Ferhat Göçer, Hande Ünsal, Emre Altuğ, Madrigal, Demet Akalın, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Sefo ve Buray sahne alacak.

Aydın Kültür Yolu Festivali kapsamında Aydın Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenecek özel konser ve dinletiler, kentin köklü müzik mirasını günümüze taşıyarak sanatseverlere özgün deneyimler sunacak.

Atilla Koç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konserle Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı, sanatseverlerle buluşacak. Türk müziğinin sevilen eserlerinden oluşan repertuvarıyla sahne alacak olan bando, dinleyicilere hem nostaljik hem de güçlü bir müzik deneyimi sunacak. Konser programında; Aşık Veysel Satıroğlu’nun “Uzun İnce Bir Yoldayım”, Neşet Ertaş’ın “Gönül Dağı” ve sözleri Neşet Ertaş’a, müziği Muharrem Ertaş’a ait olan “Bahça Duvarından Aştım” gibi eserler yer alacak. Eserler, bando düzenlemeleriyle yeniden yorumlanarak izleyiciyle buluşturulacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının sahneleyeceği “Anadolu Ezgileri” ve “Tango Tango” konserleriyle müzikseverlere iki farklı atmosfer sunacak; Türk müziğinin köklü repertuvarından seçilen eserlerin opera yorumuyla sahneye taşınacağı “Anadolu Ezgileri” konseri, dans performanslarıyla zenginleşen çok katmanlı bir sahne deneyimi sunarken, tango müziğinin seçkin örneklerinin klasik müzik altyapısıyla yorumlanacağı “Tango Tango” konseri ise tutku ve ritmi sahneye taşıyarak görsel ve işitsel bir şölen yaratacak ve her iki konser de Atilla Koç Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Haberin Devamı

Aydın’ın antik dönem müzik mirasını temsil eden ve günümüzde bilinen en eski tam nota yazılı eseri olarak kabul edilen Seikilos Yazıtı’ndan ilhamla hazırlanan “Seikilos’la Gece Müzesi” etkinliği, ziyaretçilere arkeoloji ve müziği bir arada deneyimleme imkanı sunacak. Tralleis Antik Kenti yakınlarında bulunan yazıtta yer alan ve yaşamın geçiciliğini konu alan eser, festival kapsamında gerçekleştirilecek müzik dinletileri eşliğinde yeniden hayat bulacak; ziyaretçiler, müziğin antik çağdan günümüze uzanan evrensel diline tanıklık edecek.

Festival kapsamında ayrıca Türk müziğinin önemli isimlerinden bestekar, eğitmen ve koro şefi Münir Nurettin Selçuk, vefatının 45. yılında özel bir programla anılacak. “Müzede Mûsıkî: Münir Nurettin Selçuk Anma Programı” konseri sanat yaşamı boyunca yüzlerce esere imza atan ve Türk müziğine özgün bir yorum kazandıran Selçuk’un eserleri, Aydın’da müzikseverlerle buluşacak.



Festivalde gerçekleşecek “Aydın Bahçeşehir Koleji Müzik Topluluğu Koro ve Bireysel Çalgı Konseri”, Şef Mehmet Oğuz Gürsan yönetiminde sanatseverlerle buluşacak. Koro ve bireysel çalgı performanslarını bir araya getiren etkinlikte, koro eserlerinin uyumu ile bireysel icraların özgün tınıları aynı sahnede birleşerek zengin bir müzikal bütünlük oluşturacak; program, dinleyicilere çok katmanlı ve etkileyici bir müzik deneyimi sunacak.

Haberin Devamı

Festival kapsamında hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesi, ikinci durak olan Aydın’da ilk kez uygulanarak kentin yerel mutfak mirasını güncel gastronomi anlayışıyla birlikte görünür kılacak. Proje, festival rotasında yer alan şehirlerin kendine özgü gastronomi değerlerini ön plana çıkaracak bir yaklaşımla hayata geçirilecek.

Aydın’da oluşturulan seçkiyle yerel mutfağı temsil eden restoranlar belirlenerek ziyaretçilere kentin lezzet hafızasını doğrudan deneyimleme imkanı sunulacak. Lezzet Noktası seçkisi, gastronomi alanında şefler ve kanaat önderlerinden oluşan danışma kurulu tarafından belirlenecek.

Antik dönemlerden günümüze uzanan kültürel etkileşimle şekillenen Aydın mutfağı; zeytin, incir ve zengin ot çeşitliliği etrafında gelişen yerel ve geleneksel yapısıyla öne çıkarken, tahinli pide, yuvalama, keşkek ve yöresel ot yemekleri gibi özgün tatlarıyla ziyaretçilere kapsamlı bir lezzet deneyimi sunacak. Festival süresince oluşturulacak lezzet rotası ile ziyaretçiler, Aydın merkezden ilçelere uzanan geniş bir coğrafyada kebaptan deniz ürünlerine, tandırdan yöresel hamur işlerine kadar uzanan çok katmanlı bir gastronomi yolculuğuna davet edilecek.

Binlerce yıllık geçmişiyle dikkat çeken Aydın; Tralleis, Nysa ve Milet gibi önemli antik kentleriyle köklü bir kültür merkezi olarak öne çıkarken, verimli toprakları ve Ege’ye özgü mutfak geleneğiyle zengin gastronomi birikimiyle de dikkat çekecek.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Aydın’da Lezzet Noktası seçkisinde yer alan 40 restoran, kentin köklü mutfak kültürünü yansıtan kapsamlı bir gastronomi rotası sunacak.

Aydın’daki gastronomi programına katılacak şef Ahmet Güzelyağdöken, yerel ve ev temelli Ege mutfağına dayanan yaklaşımıyla kentin gastronomi mirasını görünür kılacak çalışmalara öncülük edecek.

FESTİVAL, SÖYLEŞİ VE ATÖLYELERLE DERİNLEŞİYOR

Söyleşi ve atölye programlarıyla çeşitlenen festival içeriği, ziyaretçilere çok yönlü bir deneyim imkanı sunarken; geleneksel sanat atölyeleri, katılımcılara uygulamalı öğrenme ve üretim sürecine doğrudan dahil olma fırsatı sağlayacak.

Festival kapsamında Aydın İl Halk Kütüphanesi çeşitli söyleşilere ev sahipliği yapacak. Sevilen yazar Tarık Tufan, “Tarık Tufan ile Gece Açan Çiçekler” söyleşisi ile kitapseverlerle buluşacak. Söyleşi sonrasında düzenlenecek imza etkinliği kapsamında okurlarıyla bir araya gelecek olan Tarık Tufan’ın kitapları, festival hatırası olarak katılımcılara takdim edilecek. Mükerrem Kürüm’ün moderatörlüğünde düzenlenecek “Hatıralardaki Aydın: Aydın’da Çocukluk, Eski Mahalle Kültürü, Eski Bayramlar” söyleşisinde Aydınlı yerel yazarlar Orhan Erdem, Ethem Oruç ve Zehra Ünüvar konuşmacı olarak yer alacak. Programda, Aydın’ın toplumsal hafızasında yer eden çocukluk yılları, mahalle kültürü ve geleneksel bayram yaşantıları ele alınarak kent belleğine ilişkin kültürel aktarımın güçlendirilmesi hedeflenecek.

Festival boyunca ayrıca geleneksel sanatların yaşatılmasına katkı sunan çeşitli atölyeler düzenlenecek. Tekstil Park Sanat Galerisi’nde Sepet örücülüğü, keçe, deri işleme, kabak kemane, su kabağı, kırkyama, iğne oyası, tezhip, tel kırma, hesap işi, Türk işi ve körüklü çizme gibi farklı alanlarda gerçekleştirilecek atölyeler, katılımcılara uygulamalı deneyim imkanı sunacak.

AYDIN ETKİNLİKLERLE RENKLENİYOR

Fotoğraf tutkunlarına yönelik düzenlenecek “FotoMaraton Aydın” ve “FotoMaraton Çocuk” etkinliklerinde, her yaştan amatör ve profesyonel fotoğrafçılar festival süresince belirlenen temalar doğrultusunda gerçekleştirecekleri çekimlerle yarışacak. Etkinlikler, Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda başlayacak.

Aydın Kültür Yolu Festivali kapsamında Atilla Koç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Yaşayan Miras: Kısa Film Gösterimleri”, ustaların atölyelerinden yaşam hikayelerine uzanan seçkiyle geleneksel sanatların görünmeyen yönlerini izleyiciyle buluşturacak. 25 sanatçı ve zanaatkârın yer aldığı seçkide; Çanakkale seramiğinden kemençe yapımına, İznik çinisinden kazaziye sanatına kadar pek çok yaşayan miras unsuru sanatseverlerle buluşacak.

Aynı mekânda düzenlenecek “Yaşayan Miras Buluşması: Körüklü Çizme” söyleşisi ise kentin somut olmayan kültürel miras unsurlarından biri olan körüklü çizme geleneğine odaklanacak. Alanında uzman bir konuşmacı eşliğinde gerçekleştirilecek programda, körüklü çizme kültürünün tarihsel arka planı, üretim süreçleri ve toplumsal hayattaki yeri ele alınacak; katılımcılar bu kadim geleneğe ilişkin kültürel pratikleri ve sözlü anlatımları yakından tanıma fırsatı bulacak.

ÇOCUKLAR İÇİN SANAT ŞÖLENİ

Aydın Kültür Yolu Festivali kapsamında şehrin farklı noktalarında çocuklara yönelik düzenlenecek etkinlikler; sanat, kültür ve eğitimi bir araya getirerek keyifli ve öğretici bir program sunacak.

Aydın İl Halk Kütüphanesi, birbirinden farklı kitap ve çocuk etkinliklerine ev sahipliği yaparak festival süresince edebiyat ve kültür odaklı buluşmaların merkezi konumunda yer alacak. Bu kapsamda Sema Yaylı ve İlhan Yaylı tarafından gerçekleştirilecek “Origamili Masallar” etkinliğinde “Karar Dağları” kitabı üzerine bir söyleşi düzenlenecek, program sonunda yazar tarafından imzalanan kitaplar katılımcılara hediye edilecek. Aynı mekanda düzenlenecek “Duygular Kütüphanesi” etkinliğinde Çizer Merve Ergenoğlu çocuklarla bir araya gelecek, etkinlik sonunda imzalı kitaplar katılımcılara takdim edilecek. “Şifrelerin Peşinde Mavi Yolculuk” etkinliğinde ise Hasan Topdemir’in eseri üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek, program sonunda yazar tarafından imzalanan kitaplar katılımcılara sunulacak.

Çocuklara kültürel miras bilincini erken yaşta kazandırmayı amaçlayan, geçmişin izlerini keşfetme ve kültürel değerleri koruma konusunda farkındalık oluşturan “Kültür Koruyucuları” etkinliği, Aydın Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

Aydın Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenecek “Antik Aydın’ı Renklendirme Atölyesi”nde, çocukları tarihin izinde sanatla buluşturmayı amaçlayan etkinlik, ADÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Reyhan Demir ve gönüllü akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirilecek. Çocuklar, Aydın’ın antik dönem eserlerinden ilham alarak seramik şekillendirme, mozaik tasarımı ve figüratif çizim teknikleri ile kendi sanat çalışmalarını üretecekler.

Festival kapsamında çocuklara yönelik hazırlanan etkinlikler arasında yer alan Aselsan Çocuk Şenliği, Tekstil Park’ta kurulacak etkinlik alanında minik ziyaretçilerle buluşacak. Eğitici ve eğlenceli içeriklerin bir araya getirildiği şenlikte, çocuklar teknoloji ve bilim temelli aktivitelerle keyifli vakit geçirirken aynı zamanda yeni deneyimler kazanma fırsatı bulacak.

Tekstil Park’ta kurulacak “Çocuk Köyü” etkinlikleri kapsamında; şişme oyun parkları, dijital oyunlar, panayır çadırları, atölye çalışmaları, geleneksel yarışmalar, geleneksel karagöz atölyesi, VR balon turu ve çeşitli oyun alanları ile çocuklara eğlence dolu bir festival deneyimi yaşatılacak.

Festival boyunca ayrıca Tekstil Park Sanat Galerisi’nde düzenlenecek “Keçe Atölyesi”, “Atık Malzemelerden Oyuncak Yapımı” ve “Tezhip Atölyesi” gibi etkinliklerle çocuklar kültür ve sanatla iç içe bir ortamda üretmenin ve keşfetmenin mutluluğunu yaşayacak.