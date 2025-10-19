×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Ersoy duyurdu! Aççana Höyük'te M.Ö. 1400 - 1500 yıllarına ait çivi yazılı tablet bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Arkeoloji#Aççana Höyük
Bakan Ersoy duyurdu Aççana Höyükte M.Ö. 1400 - 1500 yıllarına ait çivi yazılı tablet bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 12:18

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Aççana Höyük'te yürütülen kazılarda, milattan önce 1500-1400 yıllarına tarihlenen çivi yazılı tabletlerin gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarihin izini süren kazıların kendilerine benzersiz bir keşif sunduğunu belirtti.

Bakan Ersoy duyurdu Aççana Höyükte M.Ö. 1400 - 1500 yıllarına ait çivi yazılı tablet bulundu

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Geleceğe Miras projemiz kapsamında sürdürülen Aççana Höyük, Eski Alalah kenti kazılarında (Hatay, Reyhanlı), İdrimi Hanedanlığı dönemine ait, yaklaşık milattan önce 1500-1400 yıllarına tarihlenen çivi yazılı tabletler gün yüzüne çıkarıldı. Yoğun bir yangın tabakası içinde bulunan bu belgelerde, mobilya siparişleri, farklı şehirlerden gelen çalışan listeleri ve gıda ile ham madde dağıtımıyla ilgili bilgiler yer alıyor. Bu buluntular, geç Tunç Çağı'nın süper güçlerinden biri olan Mitanni İmparatorluğu'nun himayesindeki bir bölgesel krallığın sadece dini değil, aynı zamanda idari ve ekonomik yaşamına da ışık tutuyor."

Haberin Devamı

Bakan Ersoy duyurdu Aççana Höyükte M.Ö. 1400 - 1500 yıllarına ait çivi yazılı tablet bulundu

Kazılarda emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve tüm bilim insanlarına teşekkür eden Ersoy, bu keşfin Türkiye'nin kültür hayatına değer katmasını diledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Arkeoloji#Aççana Höyük

BAKMADAN GEÇME!