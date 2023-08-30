Bakan Ersoy duyurdu: 30 Ağustos görüntüleri ilk kez paylaşıldı

Güncelleme Tarihi:
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Yıl 1922...
Büyük Zafer’in hemen ardından TBMM'de yaşanan zafer coşkusu...
Aziz milletimizin büyük zaferi sonrasında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisine ziyaretinden günümüze yansıyan nadir görüntüleri paylaşıyoruz.
Şanlı tarihimizden belge niteliğindeki bu görüntüleri Sinema Genel Müdürlüğümüz dijital ortama aktardı.
Yıl 1922... #BüyükZafer’in hemen ardından TBMM'de yaşanan zafer coşkusu...— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 30, 2023
Aziz milletimizin büyük zaferi sonrasında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisine ziyaretinden günümüze yansıyan nadir görüntüleri paylaşıyoruz.
Şanlı tarihimizden… pic.twitter.com/qzT8dFiGo4