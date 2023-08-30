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Bakan Ersoy duyurdu: 30 Ağustos görüntüleri ilk kez paylaşıldı

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#30 Ağustos#Atatürk#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 10:46

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos 1922'deki zaferin ardından TBMM'deki coşkuyu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaretinden yansıyan görüntülerin dijital ortama aktarıldığını duyurdu.

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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Yıl 1922...

Büyük Zafer’in hemen ardından TBMM'de yaşanan zafer coşkusu...

Aziz milletimizin büyük zaferi sonrasında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisine ziyaretinden günümüze yansıyan nadir görüntüleri paylaşıyoruz.

Şanlı tarihimizden belge niteliğindeki bu görüntüleri Sinema Genel Müdürlüğümüz dijital ortama aktardı.

 

 

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#30 Ağustos#Atatürk#Kültür Ve Turizm Bakanlığı

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