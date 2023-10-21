Bakan Ersoy: Dünyanın gözü Taş Tepeler’de

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Türkiye'nin Hazineleri dijital koleksiyonu, Cumhuriyet’in 100. yılı vesilesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın sağladığı içeriklerle Google Arts ve Culture Platformu'nda yayınlanmaya başlandı. Projenin tanıtımı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

12 AY TURİZM

Bakan Ersoy toplantıda yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi: "Ülkemizin turizm ürünlerini ve hedef pazarları çeşitlendirmek, turizm sezonunu 12 aya ve 81 ilimize yaymak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla yurtdışında yoğun bir şekilde reklam ve PR çalışmaları yürütüyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda Google ile yaptığımız işbirliğinin ürünü olan Google Arts and Culture Türkiye Platformu’nu da ülkemizin dünyaya tanıtılması konusunda önemli bir küresel araç olarak görüyoruz. Dünyanın 'en yoğun' ve 'nitelikli' arkeolojik çalışmalarına imza atan ülkesi olan Türkiye, 2022 yılında 713 noktada arkeolojik çalışma gerçekleştirerek dünyada birinci oldu. 2023 yılında ise bugün itibarıyla 650 noktada arkeolojik çalışmalara devam ediliyor. Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe ve Karahantepe, dünya arkeoloji çevrelerinin yakından takip ettiği bir çalışma haline geldi. Tarih öncesine ışık tutan, dünya ölçeğinde çok önemli keşiflerin yapıldığı Taş Tepeler projesi kapsamında 2023 yılında 9 arkeolojik alanda sürdürülen çalışmalarda son olarak geçen günlerde insan ve hayvan heykellerine de ulaşıldı."

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'ULUSAL MUTFAK LOKOMOTİF OLDU’

-Türk mutfağının da önemine değinen Ersoy, "Ulusal mutfak kavramı, günümüzde toplumların yumuşak gücü olarak konumlanmış durumda. Bunun yanında ulusal mutfak, turizmin lokomotif bir kuvveti haline de geldi. Uluslararası alanda, hem imaj oluşturma hem de marka haline gelmenin yolu yine mutfaktan geçiyor. Bu kapsamda Türk mutfağına baktığımızda, elimizde ne kadar zengin bir potansiyelin olduğunu görebiliriz. İnanıyorum ki, Türk mutfağı, sağlıklı, geleneksel ve atıksız yönleriyle dünya mutfaklarında öncü bir yer edinecek" dedi.