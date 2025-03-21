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Bakan Ersoy: Depremin yaralarını sarmaya ve vakıf eserlerini yeniden ayağa kaldırmaya devam ediyoruz

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Vakıf Eserleri#Restorasyon
Bakan Ersoy: Depremin yaralarını sarmaya ve vakıf eserlerini yeniden ayağa kaldırmaya devam ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 12:44

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin hem can kaybına hem de manevi mirasın zarar görmesine yol açtığını belirterek, "Devletimizin güçlü iradesi ve milletimizin dayanışma ruhu sayesinde bu etkileri hızla ortadan kaldırıyoruz." dedi.

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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün geçtiğimiz yıl 11 vakıf eserinin restorasyonunu tamamladığını ve halen 377 vakıf eserinin restorasyon çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Ersoy, depremden zarar gören camiler ile vakıf eserlerini yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir çaba gösterildiğini belirtti.

Bakan Ersoy: Depremin yaralarını sarmaya ve vakıf eserlerini yeniden ayağa kaldırmaya devam ediyoruz

ALAÜDDEVLE CAMİİ RESTORASYONU TAMAMLANDI

Bakan Ersoy, Gaziantep’te bulunan Alaüddevle Camii'nin restorasyonunun tamamlanarak ibadete açıldığını ve bu durumun milletin birlik ve beraberlik ruhunu yansıttığını kaydetti.

Bakan Ersoy: Depremin yaralarını sarmaya ve vakıf eserlerini yeniden ayağa kaldırmaya devam ediyoruz

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Ecdattan miras kalan vakıf kültürünü ve medeniyet değerlerini yaşatmak adına yapılan çalışmaların bir vefa borcu olduğunu dile getiren Ersoy, restorasyon sürecinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Bakan Ersoy: Depremin yaralarını sarmaya ve vakıf eserlerini yeniden ayağa kaldırmaya devam ediyoruz

Bakan Ersoy: Depremin yaralarını sarmaya ve vakıf eserlerini yeniden ayağa kaldırmaya devam ediyoruz

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Vakıf Eserleri#Restorasyon

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