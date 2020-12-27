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Haber Giriş: 27.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bakan Ersoy denetime çıktı

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Bakan Ersoy denetime çıktı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sokağa çıkma yasağını fırsat bildi, restorasyonu devam eden yapıları denetlemek için sokağa çıktı.

Spor ayakkabı ve kanvas pantolon ile Taksim’e gelip aracını meydanda bırakan Bakan Ersoy yürüyerek İstiklal Caddesi’nde restorasyonu devam eden İstanbul Sinema Müzesi binasına gitti.

Bakan Ersoy denetime çıktı

‘TRAFİK YOKKEN YAPALIM’

Tarihi Atlas Sineması’nın da bulunduğu binada denetimler yapan Bakan Ersoy, daha sonra yürüyerek Taksim’e geldi. Meydanda sokağa çıkma yasağıyla ilgili denetimleri takip eden basın mensupları ile bir süre sohbet eden Ersoy, yaptığı açıklamada “Teftiş yapıyoruz. Sinema müzesi ve camileri geziyoruz. Sokağa çıkma yasağında trafik olmadığı için rahat ve daha hızlı hareket edebiliyoruz” dedi. Tarihçi yazar Murat Bardakçı’nın da eşlik ettiği Bakan Ersoy, incelemelerinin ardından meydandan ayrıldı.

Bakan Ersoy denetime çıktı

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