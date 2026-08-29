Bakan Ersoy CHP’li Salıcı’ya açtığı 5 kuruşluk davayı kazandı

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Bu iddiaların doğru olmadığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise arazinin 1997 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından iki ayrı firmaya tahsis edildiğini açıklamış ve Salıcı’ya 5 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı. Salıcı’nın avukatı “Müvekkilim eleştiri sınırlarında bir paylaşım yapmıştır. Davanın reddini talep ediyoruz” dedi. Mahkeme, Salıcı’nın 5 kuruşluk manevi tazminatı yasal faiziyle Bakan Ersoy’a ödemesine karar verdi.

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