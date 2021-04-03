Bakan Ersoy, Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit kapağını açtı

Bodrum'un Yokuşbaşı Mahallesi'nde geçen 8 Mart Pazartesi günü, bir inşaat kazısı sırasında lahit bulundu. İnşaat durdurulurken, alanda Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede lahidin 2 bin 400 yıllık olduğu ortaya çıktı.

KAPAĞI VİNÇLE AÇILDI

Lahidin kapağı bugün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törende, vinçle açıldı. Kazıda M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait kadın iskeleti bulunduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Lahidin kapağını sizlerle beraber açtık. Kadın iskeleti var. Burası 2 bin 400 yıllık bir yer. Halikarnasos'un bir metropol kısmı olduğu düşünülüyor. O bölgedeki bir mezarlık bölgesinde hiç bozulmamış, hiçbir yerden hasar almamış, aynı şekilde kalmış gördüğünüz gibi. İçindeki şeyler de sarsıntılardan ve doğal afetlerden etkilenmemiş. Şu an geçici olarak kapatacağız. Üzerine çadır yapıp güneşten koruyacağız. Daha sonra içerisindekiler de yavaş yavaş çıkartılacak. Çok şey çıkacaktır. Bir parçası çıktı. Çamurun altında olduğu düşünülüyor. Onları bulacaklar" dedi. Bodrum için iyi bir değer kazandıklarını dile getiren Bakan Ersoy, kazı çalışmasının Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü söyledi.

'SEZON ÖNCESİ GÜZEL BİR HABER OLDU'

Bakan Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada bulunan bütün eserler müzemize transfer yapılıp orada da sergilenecek. Bodrum sezona girmek üzere, bu da sezon öncesi güzel bir haber oldu. Bugün yer altıyla uğraşıyoruz. Aynı zamanda Bodrum'un arıtma ve kanalizasyon sistemlerini yapıyoruz. Onların denetimlerini yaptık. Yerleşim noktalarında nisan ayının ikinci haftasından itibaren kazıların üstlerini kapatıp, asfaltlamalara başlayacağız. Sezon başlamadan önce bunları tamamlayacağız. Taşra bölgelerde ve yerleşimin olmadığı yerlerde kanalizasyon çalışmaları devam edecek. Amacımız sezon başlamadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak üstlendiğimiz arıtma bölgelerinde inşaatı bitirip, bir sonraki sezona hazır hale getirmek."

'KUVARS TOZU İDDİALARI DOĞA KONUSU'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da yaz sezonuna hazırlanan bazı otellerin, plaja 'beyaz kum' görüntüsü vermek için mermer ve kuvars tozu döktüğü iddialarıyla ilgili olarak da "Öncelikle bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın takip ettiği bir konu. Doğayla alakalı bir konu. Bir açıklama yapıldı bununla ilgili. Bodrum'da da gerekli düzenlemeler yapılıyor" dedi.

Bodrum'un sezona girmek üzere olduğunu aktaran Ersoy, sezon öncesi bu gelişmenin güzel bir haber olduğunu bildirdi.

Bakanlık olarak Bodrum'un arıtma tesisleri ve kanalizasyon sistemlerini de yaptıklarını anlatan Ersoy, yürütülen çalışmaları da incelediğini, hedeflerinin 20 Nisan gibi yerleşim noktalarından çıkarak, asfaltlama çalışması yapmak olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak 2022 sezonu başlamadan önce üstlendikleri arıtma bölgelerinin inşaatını bitirme hedefinde olduklarına değinen Ersoy, bir sonraki sezona hazır girmek istediklerini kaydetti.

Bodrum'da bazı işletmelerin sahiline dökülen "beyaz kum" görünümlü mermer tozuyla ilgili konunun çevre konusu olduğunu belirten Ersoy, " Konu doğayla alakalı bir konu. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çalışma yapıyor. Bodrum'da gerekli düzenlemeler yapılıyor." dedi.

Ersoy, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

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