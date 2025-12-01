Bakan Ersoy, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi

Haberin Devamı

Yer yer temposunu artıran Bakan Ersoy'a yalnızca tek bir korumanın eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hafta sonunda Bebek sahilinde yürürken objektiflere takıldı.

İstanbul’da temaslarda bulunan Papa XIV. Leo’nun programına eşlik eden Ersoy, pazar sabahı Başdanışmanı Tayfun Topal ile birlikte sahil yolunda yürüyüşe çıktı. Türk siyasetinde ender görüntü! Bakan Ersoy eşofman takımını giyip Bebek sahilinde yürüyüş yaptı.

Zaman zaman tempoyu artıran Bakan, Rumeli Hisarı civarında Topal’la vedalaştıktan sonra yürüyüşüne tek başına devam ederek Arnavutköy’e doğru ilerledi.