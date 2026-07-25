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Bakan Ersoy: Aspendos'un 2 bin yıllık tiyatro caddesini ortaya çıkardık

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#Mehmet Nuri Ersoy#Aspendos#Tiyatro Caddesi
Bakan Ersoy: Aspendosun 2 bin yıllık tiyatro caddesini ortaya çıkardık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 10:29

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılar kapsamında antik kentin en önemli ulaşım akslarından biri olan 2 bin yıllık Tiyatro Caddesi'nin yaklaşık 300 metrelik bölümünün gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Ersoy, ziyaretçilerin artık antik tiyatrodan akropolise uzanan tarihi güzergâhta binlerce yıllık kent dokusunu deneyimleyebileceğini belirtti.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında önemli bir aşamanın daha tamamlandığını duyurdu.

Bakan Ersoy, paylaşımında, "Aspendos'ta yürüttüğümüz kazı çalışmalarıyla antik kentin en önemli ulaşım akslarından biri olan Tiyatro Caddesi'nin yaklaşık 300 metrelik bölümünü gün yüzüne çıkardık. Ziyaretçiler artık antik tiyatrodan akropolise uzanan bu tarihi güzergâhta, binlerce yıllık kentin izlerini adım adım takip edebilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy: Aspendosun 2 bin yıllık tiyatro caddesini ortaya çıkardık

Ersoy, cadde boyunca ortaya çıkarılan dükkânlar, özgün mimarisiyle günümüze ulaşan ekmek fırını, anıtsal doğu kapısı, Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri ile Genç Eurymedon Mozaiği'nin Aspendos'un zengin tarihine yeni bir pencere açtığını vurguladı.

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Kazılarda ulaşılan Fenike sikkesi ve cam eserlerin de Aspendos'un Doğu Akdeniz'in güçlü ticaret ağlarındaki önemli konumunu ortaya koyduğunu belirten Ersoy, kültürel mirası bilimsel çalışmalarla korumaya, ortaya çıkarmaya ve geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Bakan Ersoy: Aspendosun 2 bin yıllık tiyatro caddesini ortaya çıkardık

ANTİK TİYATRODAN AKROPOLİSE UZANAN TARİHİ GÜZERGÂH ORTAYA ÇIKARILDI

Aspendos'un ana ulaşım akslarından biri olan Tiyatro Caddesi'nde yürütülen kazılarla yaklaşık 300 metrelik bölüm gün yüzüne çıkarıldı. Agora'nın kuzeyinden başlayarak antik tiyatroya uzanan cadde, Roma Devlet Bazilikası ile Tapınak arasındaki vadiyi takip ederek Doğu Meydanı'na, buradan da doğu surları üzerindeki kent giriş kapısına ulaşıyor.

Kazıların tamamlanan bölümüyle birlikte ziyaretçiler, antik tiyatrodan akropolise kadar uzanan tarihi güzergâhı özgün kent dokusu içerisinde yürüyerek deneyimleyebilecek.

Bakan Ersoy: Aspendosun 2 bin yıllık tiyatro caddesini ortaya çıkardık

ANTİK DÜKKÂNLAR VE EKMEK FIRINI ORTAYA ÇIKARILDI

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Genişliği 3 ila 5 metre arasında değişen Tiyatro Caddesi boyunca sıralanan dükkânların girişleri ile ara sokak bağlantıları da kazılar sırasında ortaya çıkarıldı.

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#Mehmet Nuri Ersoy#Aspendos#Tiyatro Caddesi

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