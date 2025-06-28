Bakan Ersoy, Antalya'daki seramik batığına dalış yaptı

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ersoy, Adrasan açıklarında 33-46 metre derinlikte tespit edilen ve Geç Hellenistik-Erken Roma Dönemi'ne tarihlenen Seramik Batığı'nın olduğu alana dalış yaptı.

Ersoy, dalış sonrası yaptığı değerlendirmede, Seramik Batığı için, "Yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait bu kargo gemisinde, taşıma sırasında korunmaları amacıyla ham kille sıvanmış, iç içe yerleştirilmiş yüzlerce tabak, tepsi ve çanak keşfettik. Bu sayede seramiklerin desenleri dahi günümüze neredeyse hiç bozulmadan ulaşmış durumda. Bu, yalnızca ülkemiz değil, dünya kültür mirası için de son derece kıymetli bir keşif." dedi.

Kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasında önemli adımlar attıklarını belirten Bakan Ersoy, Türkiye'nin artık sadece izleyen değil, bilimsel yöntem ve teknolojiyle yön veren bir ülke olduğunu söyledi.

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Ersoy, sualtı arkeolojisinde dünyada lider konuma geldiklerini dile getirerek, "2025 yılı itibarıyla 4 Cumhurbaşkanı kararlı kazı, 3 müze başkanlığında yürütülen kazı ve 3 ayrı sualtı araştırmasıyla bu alandaki çalışmaları sistematik ve sürekli hale getirdik." bilgisini paylaştı.

Kazının aynı zamanda Bakanlık tarafından yürütülen "Geleceğe Miras" projesi kapsamında gerçekleştirildiğini anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Geleceğe Miras ile son 60 yılda yapılan arkeolojik çalışmalara eşdeğer hacimde bir çalışmayı 4 yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Eskiden sadece belirli dönemlerde ve tek noktada sürdürülebilen kazılar, artık yılın 12 ayına yayılarak, aynı anda çoklu noktalarda yürütülebiliyor. Bu da arkeolojide yeni bir sıçrama dönemi başlattı. Bugün sadece Patara'dan Mersin'e uzanan hat üzerinde 400'den fazla batık tespit edilmiş durumda. Hocalarımız bu bölgelerde çok yoğun ve disiplinli bir şekilde çalışıyor. Bu keşifler sadece bilimsel anlamda değil, turizm açısından da büyük fırsatlar barındırıyor."

"ZİYARETÇİLERİN YOĞUN İLGİSİNİ ÇEKECEK"

Kazı alanında ortaya çıkarılan buluntuların bilimsel değerine de dikkati çeken Bakan Ersoy, "Tabaklar, çanaklar, orijinal renklerini ve yüzey özelliklerini olağanüstü şekilde koruyarak günümüze ulaşmış durumda. Bunlar, hem üretim hem de paketleme teknikleri açısından çok değerli veriler sunuyor. Bu eserler, Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarlarımızda büyük bir titizlikle korunuyor." diye konuştu.

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Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin su altı mirasını koruma konusundaki kararlılığına değinerek, "Her batık, denizlerin altındaki geçmişimize açılan yeni bir kapıdır. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi gibi kurumlarımız, bu titiz kazıların ürünlerini kamuya sunuyor. Seramik Batığı da yakın gelecekte arkeoloji dünyasının ve ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekecek." ifadelerini kullandı.

Bu eserlerin sergilenmesi için Kemer Idyros bölgesinde Akdeniz Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin inşasına başlanacağını açıklayan Ersoy, projelendirme sürecinin tamamlandığını bildirdi.