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Bakan Ersoy AKM'deki 'Mozaik' konserini izledi

#Kültür Ve Turizm Bakanı#Mehmet Nuri Ersoy#AKM

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, İhsan Özer' in sanat yönetmenliğini yaptığı 'Mozaik' adlı dev konser Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış haftası kapsamında sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konseri izledi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı koro ve topluluk sanatçılarından oluşan 150 kişinin ortak çalışmasıyla gerçekleşen gösteride klasik Türk müziğinin sevilen eserleri; halk müziği ezgileri, sema ayinleri ve zikirler eşliğinde icra edildi. Halk dansları topluluğu sanatçıları, zeybekten köçekçeye uzanan motiflerle Anadolu kültürünün ritmini yansıttı.

Bakan Ersoy AKMdeki Mozaik konserini izledi

Hologram teknolojisiyle büyük mutasavvıflar Yunus Emre ve Hacı Bektaş'ı Veli sahnedeki gösteriye sanal varlıklarıyla eşlik etti. Birçok sanatseverin katıldığı dev konser izleyenleri hayran bıraktı. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında etkinliklerin süreceği öğrenildi.

Bakan Ersoy AKMdeki Mozaik konserini izledi

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#Kültür Ve Turizm Bakanı#Mehmet Nuri Ersoy#AKM

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