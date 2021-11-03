Bakan Ersoy AKM'deki 'Mozaik' konserini izledi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı koro ve topluluk sanatçılarından oluşan 150 kişinin ortak çalışmasıyla gerçekleşen gösteride klasik Türk müziğinin sevilen eserleri; halk müziği ezgileri, sema ayinleri ve zikirler eşliğinde icra edildi. Halk dansları topluluğu sanatçıları, zeybekten köçekçeye uzanan motiflerle Anadolu kültürünün ritmini yansıttı.

Hologram teknolojisiyle büyük mutasavvıflar Yunus Emre ve Hacı Bektaş'ı Veli sahnedeki gösteriye sanal varlıklarıyla eşlik etti. Birçok sanatseverin katıldığı dev konser izleyenleri hayran bıraktı. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında etkinliklerin süreceği öğrenildi.