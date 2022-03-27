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Bakan Ersoy AKM’de ’Müzikhaller’ oyununu izledi

#Müzikhaller#Mehmet Nuri Ersoy#AKM
Bakan Ersoy AKM’de ’Müzikhaller’ oyununu izledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy ile birlikte Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'de 'Müzikhaller' adlı müzikal tiyatro oyununu izledi.

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27 Mart Dünya Tiyatro Günü Festivali kapsamında AKM'de 'Müzikhaller' adlı müzikal tiyatro oyunu izleyicilerin beğenisine sunuldu.
Oyunun başlaması öncesi açıklama yapan Bakan Ersoy, "Dünya Tiyatrolar Gününü bu yıl çok çok daha kapsamlı kutlamak istedik. Bu bağlamda 26'sı itibarıyla gösterileri başlattık ve özel tiyatrolarla, devlet tiyatroları ortak bir çalışma yaptı. 26 ve 27 Mart'ta 199 temsille dünya tiyatro gününü kutluyoruz. Bu sene; 86 oyun özel tiyatrolardan, 29 oyun Devlet Tiyatrolarından, 20 oyun da minikler için toplam 135 oyunla katılıyoruz. Özellikle de bundan sonraki yıllarda artık hep sadece 27 Mart'ta değil, daha geniş kapsamlı 81 vilayete yayılmış şekilde kutlamak istiyoruz. Bu akşamki oyun da gayet güzel bir oyun, Müzikhaller oyunu. Türkiye'de daha önce sergilenmiş müzikallerin seçkin müzikleri ve danslarının sergileneceği güzel bir performans olacak bu akşam" dedi. Oyuna gösterilen ilgi büyük oldu.

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#Müzikhaller#Mehmet Nuri Ersoy#AKM

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