Bakan Ersoy: Afet bölgesi ilan edilen 17 il için yeni başvuru dönemini başlatıyoruz

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Afet koordinasyon toplantısına başkanlık ederek, son duruma ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Bakan Ersoy, Malatya'da geçici konutlarda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bugüne kadar 14 bin 700 konteyner bölgeye indirildi, 11 bin 700 konteynere yerleşim başladı, kalan kısım da birkaç güne tamamlanacak. Bireysel konteyner teslimlerine başladık. Şu ana kadar bin 124 bireysel konteyner teslimi yapıldı. Malatya’da bundan sonra ağırlıklı olarak bireysel konteyner taleplerini gerçekleştireceğiz. Kalıcı konutlarda da yoğun bir çalışmamız sürüyor. Enkaz kaldırma çalışmalarında yıkık ve acil yıkılacak olan yapıların yüzde 99’unun enkaz kaldırma işlemi tamamlandı, yüzde 1’lik kısımda ise çevresinde hasar vereceği alanlar olduğu için belli izinleri bekliyoruz. İlk etapta enkaz kaldırma tamamlandı. Hasar tespitleri sonuçlandıktan sona bunu da hızlandıracağız" diye konuştu.

Haberin Devamı