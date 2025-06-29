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Bakan Ersoy Adrasan’da tarihi batığa daldı

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#Mehmet Nuri Ersoy#Bakan Ersoy#Seramik Batığı
Bakan Ersoy Adrasan’da tarihi batığa daldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 07:00

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan açıklarında dalış yaparak Seramik Batığı’nın bulunduğu alanı inceledi.

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33-46 metre derinlikte tespit edilen ve Geç Hellenistik-Erken Roma Dönemi’ne tarihlenen Seramik Batığı’nın olduğu alana dalış yapan Ersoy, Seramik Batığı için “Yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait bu kargo gemisinde, taşıma sırasında korunmaları amacıyla ham kille sıvanmış, iç içe yerleştirilmiş yüzlerce tabak, tepsi ve çanak keşfettik. Bu sayede seramiklerin desenleri dahi günümüze neredeyse hiç bozulmadan ulaşmış durumda. Bu, yalnızca ülkemiz değil dünya kültür mirası için de son derece kıymetli bir keşif” dedi. Bakan Ersoy, bu eserlerin sergilenmesi için Kemer Idyros bölgesinde Akdeniz Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin inşasına başlanacağını da açıkladı. 

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#Mehmet Nuri Ersoy#Bakan Ersoy#Seramik Batığı

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