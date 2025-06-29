Bakan Ersoy Adrasan’da tarihi batığa daldı

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33-46 metre derinlikte tespit edilen ve Geç Hellenistik-Erken Roma Dönemi’ne tarihlenen Seramik Batığı’nın olduğu alana dalış yapan Ersoy, Seramik Batığı için “Yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait bu kargo gemisinde, taşıma sırasında korunmaları amacıyla ham kille sıvanmış, iç içe yerleştirilmiş yüzlerce tabak, tepsi ve çanak keşfettik. Bu sayede seramiklerin desenleri dahi günümüze neredeyse hiç bozulmadan ulaşmış durumda. Bu, yalnızca ülkemiz değil dünya kültür mirası için de son derece kıymetli bir keşif” dedi. Bakan Ersoy, bu eserlerin sergilenmesi için Kemer Idyros bölgesinde Akdeniz Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin inşasına başlanacağını da açıkladı.