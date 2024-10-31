Bakan Ersoy açıkladı: Haydarpaşa’da Sirkeci’de kesinlikle AVM ve otel olmayacak

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılı üçüncü çeyrek turizm verilerini açıklamak için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) basın toplantısı düzenledi. Mehmet Nuri Ersoy, turist sayısı ve gelirlerinde yaşanan artışın sürdüğünü dile getirerek bu yılın ilk 9 ayında 49 milyon 181 bin turist sayısına ulaştıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Gerçekleşen rakamlara baktığımızda 2017 yılında 30 milyon 518 bin ziyaretçi sayısıyla devralmışız. 2019 pandemi öncesi bu stratejiyle beraber çok hızlı bir çıkış yakalamışız ve 41 milyon 565 bin sayısına çıkmışız. 2023 yılında geçen sene ilk 9 ayda 45 milyon 230 bin sayısına ulaştık. Geçen seneki bu başarıyı 2024'te 9 aylık verilerinde 49 milyon 181 bin olarak geldi. Yani çıkışımızı devam ettirdik. Yüzdesel karılaştırmaya baktığımız zaman 2017 ile 2024 yılını karşılaştırdığımızda yüzde 61.2’lik oranında ziyaretçi sayısında ciddi oranda artış görüyoruz.2019 ile 2024 ilk 9 aylık verileri kıyasladığımızda yüzde 18.3'lük bir artış görüyoruz. Yani pandemi sonrasında Türkiye ziyaretçi sayısında yüzde 19.3'lük bir artış gerçekleştirdi. 2023 - 2024 karşılaştırdığımızda ilk 9 ayda yüzde 8.7'lik bir artış oldu " dedi.

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'YILSONU ZİYARETÇİ SAYISINI 61 MİLYON’A REVİZE ETTİK'

Yılsonu ziyaretçi hedeflerini 61 milyon olarak yukarı yönlü revize ettiklerini söyleyen bakan Ersoy "Yılsonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyon olarak yukarı yönlü revize ediyoruz. İlk 9 aydaki en çok ziyaretçi gelen ilk ülkeler sıralamasında 5.5 milyon ziyaretçi sayısıyla Rusya birinci sırada tamamladı; 5.2 milyon ziyaretçi sayısıyla Almanya ikinci sırada, 3.7 milyon ziyaretçi sayısıyla Birleşik Krallık üçüncü sırada tamamlamış oldular. Son çeyrekte Almanya ve Birleşik Krallık'ın Rusya'ya biraz daha yaklaşacağını öngörüyoruz. Dünyada ziyaretçi sayılarını en gerçekçi Türkiye vermektedir. Türkiye’de vatandaş da olsanız yerli ve yabancı pasaport işlemi yaparak giriş ve çıkış yapıyorsunuz. Çipli ya da barkodlu pasaportunuzu kapıda okutuyorsunuz. Manuel bir işlem yapılmıyor. Direkt veri bilgisayar ortamında sisteme aktarılıyor. Yani giriş ve çıkışlar net bir şekilde tespit ediliyor." dedi.

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'ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIK ÇOK ÖNEMLİ'

Turistlerin ortalama kalış süreleriyle ilgili de bilgi veren Bakan Ersoy, "Yurtdışı yerleşik vatandaşların pasta payı etkiliyor. Gurbetçiler ülkemizde 2-3 hafta daha fazla konaklıyor. Ürün çeşitliliği artık çok önemli Eskiden deniz kum güneş ürünleriyle sahadaydık. Şimdi 60'a yakın ürünle sahadayız. 20'ye yakın destinasyonun tanıtımını çok yoğun bir şekilde yapıyoruz. 2019 normal verilere gelmeye başlamış 10.8 olmuş 2023'te normalleşme başlamış 11.3. 2024 yılında ilk 9 ayda veri 10.6 olarak gerçekleşmiş. 10.6 ive 10.7 ile tamamlayacağız gibi görünüyor. Bunun geriye doğru gidiyor olması aslında normalleşme göstergesi. İlerleyen yıllarda bu artık aşağı doğru inecek" dedi.

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'KİŞİ BAŞI GECELİK HARCAMADA İLK 9 AYDA 46.9 MİLYAR DOLAR'

Bakan Ersoy " Kişi başı gecelik harcama; en önemli verilerin başında bu geliyor. 2018'den beri vurguluyoruz. Kişi başı gelir değil kişi başı gecelik gelir önemli. Yeni stratejiden önce 2017’de 83 dolar olarak devralmışız. 2019’da pandemi öncesinde 87 dolara çıkmış, yeni uygulanan strateji meyvelerini vermeye başlamış. Pandemi sonrası ne hızlı toparlanan ülkeden bir olduk demiştik. Geçen sene ilk 9 ayda yabancı turistte ortalama 101 dolar harcama elde edilmiş. Bu sene de büyüme istikrarlı bir şekilde devem etmiş ve 107 dolarlık hedef noktaya gelmişiz. 2017 ile 2024 karşılaştırmasına baktığımız zaman kişi başı gecelik harcamalarda yüzde 28.9’luk bir artış olmuş. Pandemi öncesine baktığımızda yüzde 22.4'lük bir artış gerçekleşmiş. Geçen seneyle kıyasladığımızda yüzde 5.9'luk bir artış olmuş. Yani 24.6 milyar dolar yıllık gelirle devralmışız. Hem ziyaretçi sayısını hem de kişi başı geliri birlikte artırmayı başardığımız için 33.8 milyar dolara gelmişiz ilk 9 aylık veride. Geçen sene 44 milyar dolara yükselmiş bu sene de ilk 9 aylık veri de 46.9 milyar dolara geldi" diye konuştu.

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'ANADOLU YAKASINA KÜLTÜR VE SANAT ADASI KAZANDIRILMIŞ OLACAK'

Bakan Ersoy "2024 Ağustos ayında Haydarpaşa ve Sirkeci gar bölgeleri geçici süreyle Kültür Bakanlığına devredildi. Kültür Bakanlığı olarak biz de Haydarpaşa ve Sirkeci Boğazın Birleştirici Gücü Gar Kültür ve Sanat Projesiyle ilgili çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. İlk etapta bir Danışma Kurulu oluşturduk. Haydarpaşa Gar kompleksinde bulunan atıl durumdaki tescilli eski eser yapılar aslına uygun restore edilecek. Demiryolu taşımacılık faaliyetleri devam edecek. Binalar restorasyon sonrasında arkeopark, arkeoloji müzesi, kütüphane, performans sanatları merkezi, tematik müze, sergi salonları, sanat ve tasarım atölyeleri olarak değerlendirilecektir. Sanat ve tasarım kampüsleri oluşturulacak ve bu şekilde proje detaylandırılacak. Burada Marmaray var Marmaray hattı zaten proje kapsamı dışında. Burada da demiryolu taşımacılık faaliyetlerine devam edilecek. Devlet Demiryollarının Sirkeci - Kazlıçeşme Nostaljik Tramvay Hattı projesi var. O da aynen öngörüldüğü gibi çalışmaya devam edecek. Yine Sirkeci Garı'nda çalışmaların tamamlanmasının ardından şu anda atıl durumda olan yapılar. Bunlardan biri Göç Müzesi. Yine Sirkeci Garı'nda çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda bölge tarihinin izlerinin gelecek nesillere aktarılması sağlanacak. Hem Haydarpaşa’da hem de Sirkeci’de tren olacak, kültür ve sanat olacak, Millet Bahçesi olacak. Ama burada asla AVM ve otel olmayacak. Hedefimiz 2026 Ekim ayında İstanbul Kültür Yolu Festivaliyle Haydarpaşa ve Sirkesi Kültür Vadilerini İstanbullulara hediye etmek" şeklinde konuştu.