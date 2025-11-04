Bakan Ersoy: 9 ayda 50 milyar dolar turizm geliri elde ettik

Haberin Devamı

Bakan Ersoy, İngiltere'nin başkenti Londra’da düzenlenen ve turizm sektörünün önemli buluşma noktalarından olan "Dünya Seyahat Fuarı'na (WTM)" katıldı.

Ersoy, burada basına yaptığı açıklamada, WTM'de turizm sektörü profesyonelleriyle bir araya geldiklerini belirterek, bu fuarın sektörün kapanışı ve yeni sezonun açılışıyla ilgili fikir sahibi olunmasını sağlayan önemli pazarlardan biri olduğunu söyledi.

9 AYDA 50 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ

Geçen hafta, Türkiye turizmine ilişkin 9 aylık verileri açıkladıklarını hatırlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye, 50 milyon ziyaretçi, 50 milyar dolar turizm geliriyle ilk 9 ayı tamamladı. Bu da genel olarak baktığımızda, ziyaretçi sayısında yüzde 1,6'lık, gelir olarak baktığımızda yüzde 5,7'nin üzerinde bir artış demek. Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolara (turizm gelirine) emin adımlarla yürüyebildiğimizi görebildik. Ekim ayı da çok başarılı geçti. Ortalamanın üzerinde bir rezervasyon ve ziyaretçi akışıyla karşılaştık. Kasım ve aralık beklentilerimizin de bu paralelde iyi olacağını düşünüyoruz."

Bakan Ersoy, bölgede yaşanan bazı gelişmelerin turizm sezonunda rezervasyon akışını yavaşlatsa da daha sonra yapılan kampanyalarla turizm akışını hızlandırdıklarını dile getirdi.

"TÜRKİYE, GEÇEN YIL 765 NOKTADA ARKEOLOJİK KAZI GERÇEKLEŞTİRDİ"

Ersoy, İngiltere'ye ilişkin yaptığı değerlendirmede de "Bu seneyi (İngiltere'den gelen) 4 milyon 250 bin ziyaretçiyle kapatacağız. Önümüzdeki sene hedefimiz, İngiliz pazarından 4,5 milyonun üzerinde ziyaretçi almak." dedi.

İngiltere’nin yanı sıra İrlanda ve Doğu Avrupa ülkeleri gibi yeni destinasyonlara da ağırlık verdiklerini vurgulayan Ersoy, "Türkiye artık 'deniz, kum, güneş' üçgeninden çıkmış durumda. Özellikle ürün ve kaynak destinasyon çeşitlemesi konusunda son 7-8 yıldır çok çeşitli yatırımlar yapıyoruz. Bunun da olumlu sonuçları rakamlarımıza yansıyor." diye konuştu.

Ersoy, bu bağlamda arkeolojik çalışmalara önem verdiklerinin altını çizerek, "Türkiye, geçen sene 765 noktada arkeolojik kazı gerçekleştirdi. 265 kazı başkanlığının 251'i geleceğe miras kapsamında 12 ay boyunca kazılır hale geldi." ifadesini kullandı.

"TÜM RESTORANLARIMIZ, MİCHELİN YILDIZI İNCELEME RADARINA GİRDİ"

Gastronomi alanında yapılan çalışmalara da değinen Ersoy, İstanbul’un ardından İzmir, Urla, Çeşme ve Bodrum’un da "Michelin Rehberi" seçkisine dahil edildiğini, Kapadokya’nın da bu sene yeni destinasyonlarda yer alacağını bildirdi.

Ersoy, "Bundan sonraki yıllarda tüm Türkiye, Michelin yıldızının kapsamı alanına giriyor. İlk başta şehir şehir dahil ediyorsunuz. Belli bir kapasiteye ulaştıktan sonra ülke genelini kapsama alanına alıyor. Bundan sonraki yıllarda tüm Türkiye’deki restoranlarımız, Michelin yıldızı inceleme radarına girmiş durumda. Bu açıdan da gastronomide aldığımız yolu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Turizmin 12 aya ve 81 vilayete yayılmasının yanı sıra kaynak destinasyon çeşitlemeleriyle 7 yıl önce başlatılan yeni stratejiye devam edeceklerini belirten Ersoy, bu strateji kapsamında sadece nicelik değil niteliğin de önem taşıdığına dikkati çekti.

Ersoy, turizmde konaklama dışı harcaması yüksek turistleri de hedeflediklerini, bunun geçen haftaki verilere de olumlu şekilde yansıdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yabancı turist gelirlerini incelediğimizde, geçen sene gecelik 107 dolar civarında olan yabancı turist harcamasının ilk 9 ayda 116 dolara çıktığını gördük. Bu da yıl sonu tahmini olan 118 dolarla yabancı turist kişi başı gecelik harcamayı kapatacağımızı gösteriyor. Her sene de bu rakamı artırarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

"GÖBEKLİTEPE SERGİSİNİ İNGİLTERE VE ALMANYA'DA DA DÜZENLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Konuşmasının ardından "İtalya'da Kolezyum'da Göbeklitepe sergisi düzenlenmişti. Başka ülkelerde de bu sergiyi düzenlemeyi planlıyor musunuz?" sorusu üzerine Ersoy, İtalya'daki sergiyi rekor sayıda 6 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Ersoy, "Berlin'de ve İngiltere'de şu anda bakıyoruz. (Gelecek yıl) Eylül ayı içinde İngiltere’de düzenlemeyi düşünüyoruz. 2026 içinde Berlin’de de planlıyoruz. Bu sergiyi, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok noktada yaygınlaştıracağız." dedi.

Konuşmasının ardından fuar alanında, Türkiye ve KKTC'nin tanıtımının yapıldığı stantları ziyaret eden Ersoy, fuara katılanlar arasında yer alan KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile ikili görüşme gerçekleştirdi.​​​​​​​

Fuar kapsamında tur operatörlerinden TUI, EasyJet Holidays ve Jet2 Holidays yöneticileriyle de görüşmeler gerçekleştiren Ersoy, Maldivler Turizm ve Çevre Bakanı Thoriq İbrahim ile de bir araya gelerek karşılıklı işbirliği olanaklarını değerlendirdi.

WTM, TURİZM PROFESYONELLERİNİ AĞIRLIYOR

"Dünyanın en büyük 2'nci turizm fuarı" olan WTM, turizm sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olarak biliniyor. Bu yıl 4-6 Kasım'da düzenlenen ve çok sayıda ülkenin standının yer aldığı fuar, seyahat pazarının ana aktörlerini ve turizm profesyonellerini ağırlıyor.

Fuarda, Türkiye, 909 metrekarelik stant alanıyla yer alıyor. Türkiye'den 76 sektör temsilcisi kurum, Türkiye standında alt katılımcı olarak fuara katılım sağlıyor.

Türkiye standında, ülkenin destinasyonları ve turizm ürünleri tanıtılıyor, ziyaretçilere ve katılımcılara, coğrafi işaretli ürünlerin de yer aldığı yöresel lezzetler ikram ediliyor.