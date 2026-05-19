Bakan Ersoy, 19 Mayıs'ta genç sanatçıları ağırladı

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığında genç sanatçıları ağırladı.



Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Yaşayan Miras Okulu” faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen “Yaşayan Miras Gençlik Şöleni” çerçevesinde Bakanlığa gelen Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, hazırladıkları cam mozaik Türk bayrağını Bakan Ersoy’a takdim etti.

Haberin Devamı

Bakan Ersoy, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Cam Sanatçısı Sertaç Bayraktar rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan eserin yapım sürecine ilişkin bilgi aldı. Cam mozaik tekniğinin uygulanışını dikkatle inceleyen Ersoy, çalışmanın hangi aşamalardan geçtiğini ve öğrencilerin projeye nasıl katkı sunduğunu sordu.

GENÇLERLE BİR SÜRE SOHBET ETTİ



Gençlerle bir süre sohbet eden Bakan Ersoy; öğrencilerin okul hayatları, sanata olan ilgileri ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Öğrencilere ilerleyen süreçte yeni projeler üzerinde çalışıp çalışmayacaklarını soran Ersoy, çalışmaların bireysel mi yoksa ekip halinde mi yürütüldüğüne ilişkin de bilgi aldı.