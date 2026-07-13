Bakan Ersoy, 15 Temmuz Derneği heyetini ağırladı! Milli hafızayı güçlendirecek çalışmalar masaya yatırıldı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve beraberindeki heyetle İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede, 15 Temmuz'un toplumsal hafızadaki yerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar ele alındı.

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin olarak sosyal medya hesaplarından yaptığı değerlendirmede, millî hafızayı diri tutacak çalışmaları değerlendirdiklerini belirterek ortak hafızanın güçlendirilmesine katkı sağlayacak başlıklar üzerinde verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZ"

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15 Temmuz'un gelecek nesillere doğru şekilde aktarılmasının önemine dikkat çeken Bakan Ersoy, "Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, kahraman gazilerimizin fedakârlığını gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Ersoy, nazik ziyaretleri ve kıymetli değerlendirmeleri dolayısıyla 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile beraberindeki heyete teşekkür etti.