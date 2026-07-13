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Bakan Ersoy, 15 Temmuz Derneği heyetini ağırladı! Milli hafızayı güçlendirecek çalışmalar masaya yatırıldı

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#Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy#15 Temmuz Derneği#İsmail Hakkı Turunç
Bakan Ersoy, 15 Temmuz Derneği heyetini ağırladı Milli hafızayı güçlendirecek çalışmalar masaya yatırıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 10:22

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, 15 Temmuz'un millî hafızadaki yerini güçlendirecek çalışmalar değerlendirilirken Bakan Ersoy şehitlerin emanetine sahip çıkmanın ve gazilerin fedakârlığını gelecek nesillere doğru şekilde aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve beraberindeki heyetle İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde  bir araya geldi. Görüşmede, 15 Temmuz'un toplumsal hafızadaki yerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar ele alındı.

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin olarak sosyal medya hesaplarından yaptığı değerlendirmede, millî hafızayı diri tutacak çalışmaları değerlendirdiklerini belirterek ortak hafızanın güçlendirilmesine katkı sağlayacak başlıklar üzerinde verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bakan Ersoy, 15 Temmuz Derneği heyetini ağırladı Milli hafızayı güçlendirecek çalışmalar masaya yatırıldı

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"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZ"

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15 Temmuz'un gelecek nesillere doğru şekilde aktarılmasının önemine dikkat çeken Bakan Ersoy, "Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, kahraman gazilerimizin fedakârlığını gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Ersoy, nazik ziyaretleri ve kıymetli değerlendirmeleri dolayısıyla 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile beraberindeki heyete teşekkür etti.

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#Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy#15 Temmuz Derneği#İsmail Hakkı Turunç

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