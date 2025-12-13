×
Bakan Ersoy: 15 Aralık, Türk diline yönelik farkındalığın güçleneceği özel bir gün olacak

#UNESCO#Dünya Türk Dili Günü#Mehmet Nuri Ersoy
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 16:49

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO’nun 3 Kasım 2025 tarihinde aldığı kararla 15 Aralık’ın resmen “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” olarak ilan edilmesini değerlendirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "15 Aralık, dünya genelinde Türk diline yönelik farkındalığın güçleneceği özel bir gün olacaktır" dedi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) aldığı kararla 15 Aralık'ın, 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' olarak ilan edildiğini belirterek, "Bu anlamlı karar; Türk dilinin bin yıllara uzanan köklü geçmişinin, zenginliğinin ve taşıdığı kültürel mirasın uluslararası alanda güçlü biçimde tescillenmesi anlamına geliyor.

Sadece ülkemiz için değil, tüm Türk dünyası adına büyük bir gurur kaynağıdır. Dilimiz; ortak hafızamızın, kültürel sürekliliğimizin ve gelecek nesillere aktaracağımız en kıymetli miraslarımızdan biridir. 15 Aralık, bu bilinçle dünya genelinde Türk diline yönelik farkındalığın güçleneceği özel bir gün olacaktır. Bu güzel gelişmenin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

