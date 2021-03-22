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Haber Giriş: 22.03.2021 - 08:38 | Son Güncelleme:

Bakan Elvan'dan ekonomi mesajı: Makro politika kararlılıklar sürdürülecek

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Bakan Elvan'dan ekonomi mesajı: Makro politika kararlılıklar sürdürülecek

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Uyguladığımız enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika çerçevesi enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürecek." açıklamasında bulundu.

Bakan Elvan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

"Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrardır.

Bu alanlarda istikrar olmaksızın; güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün değildir.

Uygulamakta olduğumuz "enflasyonda düşüşü önceliklendiren" makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.
Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz.

Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir.

Reform paketimizde yer alan eylemler de, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır. "

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