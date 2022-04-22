Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: Algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Twitter'dan paylaştığı video mesajında "2021 yılında kaç abonenin elektriği kesildi derseniz, 2021 yılında toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone, kişi değil, abone, dile kolay. 'Kaç kişi' demek bunun hesabını varın siz yapın." ifadelerine yer vermişti.

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yanıt verdi.

Bakan Dönmez'in Twitter'dan yayınladığı mesaj şöyle:

"Sn. Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem ALGIDIR, MANİPÜLASYONDUR, ÇARPITMADIR.

Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir.

Bu da toplam abone içinde %0.6’dır."

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KILIÇDAROĞLU'NA BİR YANIT DA AK PARTİLİ ÖZKAN'DAN

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Öte yandan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun elektriğinin kesilmesi ile ilgili ifadelerine yanıt verdi. Özkan, “Bu tiyatronun arka planına girmek gerek. Elektriği kesmeye gelen görevlilerin videosu çekilmiş video amatör çekim değil büyük bir prodüksiyon içerisinde kaliteli çekilmiş” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan yaptığı açıklamada, “Aziz milletimiz için cennet vatanımız için hizmet etmeye devam edeceğiz. Birileri de filme devam ediyor. Bir tarafta Pençe Kilit Operasyonu’nu sürdürüyoruz, terör örgütünü kazımak için yine aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Mavi vatanda dosta güven, düşmana korku veren tatbikata başladık. 2022 tatbikatında görev alanlara hepsine başarılar diliyoruz, rabbim ayaklarına taş değdirmesin” ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye’nin yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü belirten Özkan, “Rusya-Ukrayna krizini sonlandırmak için yoğun diplomasi ortaya koyuyoruz” şeklinde konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektriğinin kesilmesi ile ilgili Özkan şöyle konuştu:

“Dikkatleri üzerine çekme gayreti, yapmadıklarının üzerine örtme çabası var. Bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu ülkemizin dertleriyle dertlenmedi. AK Parti olarak Cumhurbaşkanı liderliğinde ucuz elektrik için, akaryakıtta, doğal gazda ucuz enerjiye ulaşmak için 20 yıldır mücadele ediyoruz. Rus, Orta Asya, Kafkas petrol, doğal gazının buralardan pay alalım dedik. Kapasitesini arttırdık. Türkiye’yi enerji akışının merkezi haline getirdik. Sosyal devlet olmanın gereğini yapıyoruz. Bu tiyatronun arka planına girmek gerek. Elektriği kesmeye gelen görevlilerin videosu çekilmiş, video amatör çekim değil büyük bir prodüksiyon içerisinde kaliteli çekilmiş. Acaba Kemal Kılıçdaroğlu Bursa’da saldırı oldu, Kılıçdaroğlu’ndan ses var mı? Soruyoruz Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin kardeşliğine kasteden saldırılara neden sessizsin, şarjın bittiği için mi açıklama yapmıyorsun? Türkiye sosyal devlet olmanın gereğini ortaya koymak, açıkta bırakmamak için istihdam, ihracat için canla başla çalışıyoruz, tiyatrolar kendi içlerinde bizim bir şey yapmamıza gerek yok.”