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Bakan Dönmez'den Eskişehir’de esnaf ziyareti

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#ESKİŞEHİR#Secim2023#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Bakan Dönmezden Eskişehir’de esnaf ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 13:27

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, birinci sıradan milletvekili adayı olduğu Eskişehir’de seçim çalışmalarına esnaf ziyaretleriyle sürdürdü.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti’den birinci sırada milletvekili adayı gösterildiği Eskişehir’de seçim çalışmalarına devam ediyor. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü’nü ziyaret ederek personelle sohbet eden Bakan Dönmez, atölyelerde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Sakarya Caddesi’ne geçen Bakan Dönmez, dükkanları gezerek esnafın taleplerini dinledi. Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ni de ziyaret eden Bakan Dönmez, Başkan Suat Er ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Dönmezden Eskişehir’de esnaf ziyareti

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#ESKİŞEHİR#Secim2023#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı

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