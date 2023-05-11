Bakan Dönmez: Ücretsiz doğal gaz, vatandaşa 40 milyar lira katkı sağlayacak

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Bakan Dönmez, nadir toprak elementi tesislerinde gazeteciler ile bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dönmez, Karadeniz'de doğal gaz çalışmalarının yaklaşık 5 yıldır sürdürüldüğünü ifade ederek, "Bu çalışmaları 4-5 yıldır yapıyoruz. Bu çalışmalara başlattığımızda o gün de basınla oturduk, kamuoyuyla paylaştık, bir keşif yapıldı, ardından 2,5 yıl gibi bir süre geçti. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında da bunu karaya çıkardık. Gabar'daki çalışmalar da 2018'de başladı. Ekim ayında Gabar'a girmeye niyetlenmiştik ama hava şartlarından sondaja başlayamadık. AK Parti her ay, her yıl bir açılış yapıyor, seçime endeksli bir şey değil. 20 yıldır buradayız, yüzlerce proje yapmışız. Ulaştırmada, sanayide, enerji alanında, tarımda, birçok alanda yüzlerce eser kazandırılmış memlekete. Onlar, hayal edemediği için sanki hepsi seçime hazırlık gibi düşünüyor. Eskişehir'e Sayın Kılıçdaroğlu mitinge geldi, ondan 1 hafta önce de Sayın Cumhurbaşkanımız geldi, yaklaşık 100'e yakın tesisin toplu açılışını yaptı. 4 milyar lira. Sayın Kılıçdaroğlu da ilk defa Eskişehir'e geliyor. Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi onlarda, ilçe belediyeleri onlarda ama bir tane açılış yaptıramadılar. Onlar da yapsın varsa. Zaman zaman görüyoruz heykel açıyorlar, musluk taşıyorlar, o şekilde oluyor. Ama tesis dediğin, vatandaşımıza doğrudan herkese temas edebilecek noktalar olması lazım, ulaştırma diyoruz, enerji diyoruz, savunma diyoruz, toplu konut, bunların hepsi bizim vatandaşımıza doğrudan dokunan, doğrudan faydasına olan etkisi çok geniş hizmetlerimiz" dedi.

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'ŞU ANDA İLK KUYULARIN VERİLERİ ÇOK İYİ'

Gabar bölgesinde keşfedilen petrolün ardından 'akaryakıtta bir indirim olabilir mi?' sorusuna ilişkin Dönmez, "Henüz daha işin başındayız, bu bir ilk keşif kuyusu. 2020'de ilk keşif yaptığımızda da benzer sorular vardı, hep demiştik ki; bu işten hem milletimiz hem devletimiz kazançlı çıkacak, yeter ki sahayı üretime alalım. Şu anda da daha henüz tam üretime geçmiş değiliz, bu işten de hem milletimiz hem devletimiz kazançlı çıkacak. Gabar'daki petrol miktarı yaklaşık 1 milyar varil. Şimdi üretilebilir kısmıyla ilgili olarak tam net değeri vermek için 2-3 daha kuyu açılacak, şu anda ilk kuyunun verileri çok iyi, günlük 1300, hatta 1500 varil veriyor. İlk kuyuya göre; arkadaşlarımızın değerlendirmeleri yüzde 60 civarında, bu brüt rezervini yüzde 60-65'ini üretebiliriz şeklinde değerlendiriyorlar. Akdeniz'de de Abdülhamid Han Gemimizin çalışmaları devam ediyor, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz de var. Bazı yerlerden olumlu işaretler almamıza rağmen, bugüne kadar somut bir keşif yakalamaydık. Yine kendi deniz yetki alanlarımızda aramalarımıza devam edeceğiz" cevabını verdi.

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NÜKLEER TESİS İÇİN TRAKYA'DA YER TESPİTİ

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ile ilgili sorulara da cevap veren Dönmez, ikinci tesisin Sinop'ta kurulacağını, Trakya'ya da yer tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Dönmez, "Birinciyi Akkuyu’da inşa ediyoruz, inşallah ikincisi Sinop'ta olacak. Trakya'yla ilgili olarak da yer tespit çalışmaları hala devam ediyor. Biz yeri de hazırlamak istiyoruz, çünkü bu tip büyük projelerde yer etütleri, işte çevresel etkiler, yerle ilgili kullanım izinlerinin alınması vesaire, bunlar zaten hakikaten birkaç yıl tüketen işler. Bunun ÇED raporu daha başta olmak üzere zemin etütleri ve arazinin kullanım haklarına ilişkin süreçleri bir taraftan sanki santral hemen yarın başlayacakmış gibi hazırlıyoruz ki; herhangi bir anlaşmaya vardığımızda zaman kaybetmeyelim. 14 Mayıs'tan sonra bu projeler zaten devam edecek. Çünkü bu bakandan bakana değişen politikalar değil; başından beri enerjide bağımsız olmak güçlü Türkiye olmanın en önemli araçlarından birisi olarak gören bir Cumhurbaşkanımız var. Biz olmasak bile bizden sonra gelecek arkadaşlarımız hiç şüphesiz bu projeleri, bu yatırımları devam ettirecektir, benim endişem yok. Ama hani biz olmaz da başkaları gelirse onu bilemem. Onların birçok taahhütleri var, nükleer güç santralini durduracağız, hatta şimdi yeni ortakları bu kadar baraja ihtiyaç yok diyorlar, rüzgar santrallerine bile karşı çıkıyorlardı, onların ne yapacağını kestirmek zor. Açıkçası, maazallah bizi karanlık günler bekliyor demektir. Bunları kapatırsanız nereden elektrik üreteceksiniz? Yaparlar mı? Yapabilirler, çünkü onların belediye başkanı kalktı İstanbul'da temel atmama töreni yaptı, hatta üstüne üstlük bir başka yerde metroda doldurdu istasyonu; bunlardan korkulur. Bizim petrol kuyularımıza da beton bile atabilirler" dedi.

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ÜCRETSİZ DOĞAL GAZLA 40 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLAYACAĞIZ’

Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın ardından ücretsiz kullanıma ilişkin konuştu. Vatandaşa 1 yıl boyunca 40 milyar liralık bir katkı sağladıklarını ifade eden Dönmez, "Ücretsiz doğal gaz yaklaşık 40 milyar lira. Vergiler dahil 1 yıl boyunca yaklaşık 40 milyar lira bir katkı vatandaşımıza sağlamış olacağız. Faturaların altında bir ifade var. 'Sayın abonemiz, Cumhurbaşkanımızın almış olduğu düzenlemeler kapsamında bu ayki fatura tutarınız devlet tarafından ödenmiştir' diye yazıyor. Karadeniz doğal gazımız da milletimize hayırlı olsun ifadesi var" diye konuştu.