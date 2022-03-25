Bakan Dönmez: Büyük projelerin altında kadınlarımızın imzası var

Son yıllarda kadın istihdamının hızla arttığı enerji sektöründe farkındalık oluşturmak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni bu akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşti. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı. Törende Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ile sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok konuk yer aldı.
Gecede, Akademi, Profesyonel, İş Dünyası, İlham Veren Kadın, Girişimcilik, Enerjide Örnek Şirket, Jüri Özel kategorilerinde ödüller verildi. Ayrıca, salgın nedeniyle 2020'de ertelenen ödüller de aynı gecede sahiplerini buldu. Tören öncesi Sertap Erener mini konser verdi.
"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PROJELERİNDE KADINLARIN DOKUNUŞUNU GÖRECEKSİNİZ"
Son 20 yılda kadınların emekleriyle örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldığımızı söyleyen Bakan Dönmez, "Yerli ve milli teknolojilerin her aşamasında kadınlarımızın çok yönlü iş yapabilme becerileri, organizasyon ve planlama yetenekleriyle enerji teknolojilerine Made in Türkiye damgasını vurduk. Bugün Türkiye'nin en büyük projelerine şöyle bir bakın. Hepsinin altında kadınlarımızın imzasını, kadınlarımızın dokunuşunu göreceksiniz. Bizim amacımız sadece bu başarıları görünür kılmak. Toplumda bilinenlerin aksine enerjiye dair geliştirilen cinsiyetçi algıları hep birlikte değiştirmek" ifadelerini kullandı.
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Gecede ödül alan isimler şöyle:
Akademi Ödülü: Prof. Dr. Figen Kadırga - 2020
Akademi Ödülü: Prof. Dr. Serap Güneş - 2022
Profesyonel Ödülü: Hülya Erdener Akınç - 2020
Profesyonel Ödülü: Meryem Akpınar - 2022
İş Dünyası Ödülü: Derya Kaya - 2020
İş Dünyası Ödülü: Kübra Kalyoncu Şeherli - 2022
Girişimcilik Ödülü: Aysel Bakır - 2020
Girişimcilik Ödülü: Yasemin Korkut - 2022
Enerjide Örnek Şirket Ödülü: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. - 2020
Enerjide Örnek Şirket Ödülü: Shell Türkiye - 2022
Jüri Özel Ödülü: Diyarbakır Anneleri - 2020
Jüri Özel Ödülü: Turkovac Bilim Ekibi Kadın Üyeleri - 2022
İlham Veren Kadın Ödülü: Nurten Akkuş - 2020
İlham Veren Kadın Ödülü: Tokyo 2022 Olimpiyatlarında Madalya Kazanan Kadın Sporcular - 2022