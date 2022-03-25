Bakan Dönmez: Büyük projelerin altında kadınlarımızın imzası var

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Son yıllarda kadın istihdamının hızla arttığı enerji sektöründe farkındalık oluşturmak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni bu akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşti. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı. Törende Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ile sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok konuk yer aldı.



Gecede, Akademi, Profesyonel, İş Dünyası, İlham Veren Kadın, Girişimcilik, Enerjide Örnek Şirket, Jüri Özel kategorilerinde ödüller verildi. Ayrıca, salgın nedeniyle 2020'de ertelenen ödüller de aynı gecede sahiplerini buldu. Tören öncesi Sertap Erener mini konser verdi.





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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, törende yaptığı açılış konuşmasında, "Bugüne kadar ilham verici pek çok hikayeyi hep birlikte alkışladık. Kadınlarımızın gücüne, başarılarına, cesaret ve özgüvenlerine hep birlikte şahit olduk. Hayallerini taşıyan ideallerini gerçeğe dönüştüren kadınlarımızın azim ve mücadelelerini gururla izledik. Bütün bu hikayeler bize gösterdi ki, kadın isterse dünyayı değiştirir. Bizler yeter ki, ön yargılarımıza esir olmayalım. Bizler yeter ki, korkularımıza teslim olmayalım. Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar ödül töreniyle dilimize, fikirlerimize, bilinçaltımıza işlenen yanlış algıların yıkılması adına önemli bir adım attık. Enerji sektörü bugün sadece maddi yatırımlarıyla değil, insan kaynağı yatırımlarıyla da Türkiye'de enerji çalışanı profilinin değişimine de ön ayak oluyor. Bizler enerji sektörü olarak çok büyük bir aileyiz. Kadınlarımızın varlığıyla Türkiye'nin en büyük projelerine hep birlikte imza atıyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PROJELERİNDE KADINLARIN DOKUNUŞUNU GÖRECEKSİNİZ"



Son 20 yılda kadınların emekleriyle örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldığımızı söyleyen Bakan Dönmez, "Yerli ve milli teknolojilerin her aşamasında kadınlarımızın çok yönlü iş yapabilme becerileri, organizasyon ve planlama yetenekleriyle enerji teknolojilerine Made in Türkiye damgasını vurduk. Bugün Türkiye'nin en büyük projelerine şöyle bir bakın. Hepsinin altında kadınlarımızın imzasını, kadınlarımızın dokunuşunu göreceksiniz. Bizim amacımız sadece bu başarıları görünür kılmak. Toplumda bilinenlerin aksine enerjiye dair geliştirilen cinsiyetçi algıları hep birlikte değiştirmek" ifadelerini kullandı.





Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'ne Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay da katıldı.

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Bakan Dönmez, "Enerji sektörünü kadınlar açısından daha cazip kılmak için özel eğitim ve gelişim programları ile süreci daha fazla destekliyoruz. Enerji sektörü global bir alan ve bu alanda kadınlar için muazzam fırsatlar da söz konusu. Enerji sektörünü değiştirip, dönüştürecek kadın liderler arzusundayız. Türkiye geneli kadın istihdam yüzde 26 seviyesinde. Enerji sektöründe maalesef oldukça altındayız. Bu oran yüzde 12,1. Bu rakamlar enerji sektörü olarak yürüyecek çok yolumuzun olduğunu gösteriyor. Enerji sektöründe bilinen algıları siz kadınların katılımı ile kırmak istiyoruz. Sizler bunun parçası olursanız gelecek nesillere enerji sektörünün önünü açmış olacaksınız" ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU



Gecede ödül alan isimler şöyle:



Akademi Ödülü: Prof. Dr. Figen Kadırga - 2020

Akademi Ödülü: Prof. Dr. Serap Güneş - 2022

Profesyonel Ödülü: Hülya Erdener Akınç - 2020

Profesyonel Ödülü: Meryem Akpınar - 2022

İş Dünyası Ödülü: Derya Kaya - 2020

İş Dünyası Ödülü: Kübra Kalyoncu Şeherli - 2022

Girişimcilik Ödülü: Aysel Bakır - 2020

Girişimcilik Ödülü: Yasemin Korkut - 2022

Enerjide Örnek Şirket Ödülü: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. - 2020

Enerjide Örnek Şirket Ödülü: Shell Türkiye - 2022

Jüri Özel Ödülü: Diyarbakır Anneleri - 2020

Jüri Özel Ödülü: Turkovac Bilim Ekibi Kadın Üyeleri - 2022

İlham Veren Kadın Ödülü: Nurten Akkuş - 2020

İlham Veren Kadın Ödülü: Tokyo 2022 Olimpiyatlarında Madalya Kazanan Kadın Sporcular - 2022