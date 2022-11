Bakan Dönmez: Türkiye enerjide bağımsız hale gelecek

Haberin Devamı

'2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programına katılmak üzere Ardahan'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, valiliği ziyaret etti.

Ardahan Valiliği'nde çocuklar tarafından çiçekle karşılanan Dönmez, şeref defterini imzaladı. Vali Hüseyin Öner'in ziyaret anısına yöresel kilim hediye ettiği Bakan Dönmez, valilikte bürokratlarla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Dönmez'in kent merkezinde işyeri ziyaretinde bir çiçekçiyle doğalgaz fiyatı konusunda sohbet etti. Esnafın doğalgazda indirim talep ettiği Dönmez, yüzde 75'ini sübvanse ettikleri gazı 100 liraya alıp 25 liraya sattıklarını söyledi. Bakan Dönmez, daha sonra Ardahan Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programında konuştu. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Dönmez, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

'TANER KARDEŞİMİZE RAHMET DİLİYORUM'



AK Parti İl Binası'nda basın toplantısı düzenleyen Bakan Dönmez, konuşmasına bir maden işçisinin daha hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek başladı. Dönmez, “Bir üzüntümüzü paylaşmak isterim. Maalesef geçtiğimiz günlerde Amasra’da meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere bir yenisini eklemiş olduk. Taner Şen kardeşimiz İstanbul’da Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavisi devam etmekteydi, durumu kritikti. Bugün gelen haberle tekrar üzülmüş olduk. Taner kardeşimize rahmet diliyorum, kederli ailesine baş sağlığı ve sabır diliyorum”dedi.



"KÖYLERİMİZE VERMEYE BAŞLARIZ"



Ardahan programında doğalgazla ilgili talepleri dinlediklerini ifade eden Dönmez, “Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuve direktifiyle batıda ne varsa doğuda o olacak prensibiyle hareket ettik. 2013 yılından bu tarafa Ardahan şehir merkezi ve Göle ilçesinde doğalgaz kullanılmakta. Kalan ilçelerde proje planlama çalışmaları devam ediyor. Birkaç yıl içerisinde eksik kalan ilçelere doğalgaz götüreceğiz. Köylerimizden bile doğalgaz talebi gelmeye başladı artık. AK Parti hükümetleri illerimize, önemli miktarda ilçelerimize doğalgaz götürdü, artık köylere ne zaman doğalgaz gelecek talebini yöneltiyorlar. Kendi gazımızı Karadeniz’den çıkarmaya başladıktan sonra köylerimize de vermeye başlarız” diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı’nda ülkenin enerjide bağımsız hale geleceğini ifade eden Dönmez, şunları söyledi:“Sayın Cumhurbaşkanımız 28 Ekim’de biliyorsunuz Türkiye’nin Yüzyılı vizyonunu tüm ulusumuzla, halkımızla paylaşmıştı. Türkiye’nin yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Türkiye enerjide bağımsız hale gelecek. Enerjide bağımsız hal getirmek için kendi kaynaklarımızı arama, üretime geçirmeyle alakalı projelere hız veriyoruz. Bu kapsamda yıllarca ihmal edilmiş, aranmamış hem kara hem de denizdeki alanları aramaya başladık. Rabbim de yüzümüze güldü. Artık meyvelerini toplama zamanı yavaş yavaş yaklaşıyor. İnşallah önümüzdeki yıl Cumhuriyet’in 100 yılında keşfin ateşiyle aydınlanacağız. Oradan çıkan gazı Ardahan da Kars da Edirne de kullanmaya başlayacak.”Üzerinde hassasiyetle çalıştıkları bir konunun da Türkiye’nin bölgesinde bir enerji merkezi olma stratejisini hayata geçirdiklerini anlatan Dönmez, “Bunu artık sadece biz söylemiyoruz. Bölgemizde kaynak ülke olan ülkelerin liderleri, bu enerjiyi, doğalgazı talep eden ülkelerin yetkilileri ifade etmeye başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışmalarımızı tamamlayacağız. Türkiye’de bir gaz merkezi oluşturmanın adımlarını atıyoruz. Yıl sonuna kadar yol haritamızı netleştireceğiz. Hem kaynak ülkeleri hem de doğalgaza talip olan ülkeleri bir masa etrafında toplayarak stratejiyi netleştirmek istiyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte hareket etmek arzusundayız” diye konuştu.Basın toplantısında bakanlık olarak enerjide yaptıkları yatırımlarla ilgili bilgi veren Dönmez, şunları söyledi:“Son 20 yılda enerji alanında yaptığımız işlere gelince; 31 bin megavat olan kurulu gücümüzü 100 bin megavatın üzerine çıkardık. Bunun anlamı şu, son 20 yılda elektrik üretim amaçlı yatırımların tutarı 100 milyar doları buldu. Yine kurulu güç içerisinde yerli ve yenilebilir kaynak bazlı elektrik kurulu gücümüzün payı yüzde 65’lere ulaştı. Eğer biz yerli ve yenilebilir kaynaklara yatırım yapmasaydık 2021 yılında tam 20 milyar dolarlık enerji ithalatı daha yapacaktık. Geçtiğimiz yıl 50 milyar dolarlık bir enerji ithalatımız vardı. Zaman zaman kamuoyunda enerji fiyatlarına ilişkin eleştiriler gündeme geliyor. Her halde yakın coğrafyayı gözden kaçırmamak lazım. Bugün Avrupa’da olağanüstü, hiç akla gelmeyecek tedbir önerilere vatandaşları zorlamaya başladılar. Çünkü doğalgaz diğer enerji kaynaklarında tedarikte zorlanıyorlar. Kıtlığı olan bir ürünün hizmetin fiyatının da anormal olarak artmasının etkisini yaşıyorlar. Kriz öncesinde 200 dolarların altına inen doğalgaz fiyatları bugün bin dolarların üzerinde seyrediyor. 2 ay önce bu rakam 2 bin, 2 bin 500 dolar civarındaydı. 10 kat, 15 kat artışları yaşadık. Biz vatandaşımıza maliyet artışlarını önemli bir kısmını yansıtmadan rahatlatma yolunu tercih ettik. Geçtiğimiz yıl elektrik doğalgaz destek tutarları 100 milyar lira civarında seyretti. Bu rakam bu yıl için 2 katından fazla olacak gözüküyor. Yıl sonuna itibariyle bu rakamı netleştirmiş olacağız. Doğalgaz arzı sağlanan yerleşim birimleri 2002’de 5 ilde 57 yerleşim biriminde doğalgaz kullanılırken bugün 81 ilin tamamında 656 yerleşim merkezinde nüfusun yüzde 65-70’lik kısmı doğalgaza erişmiş durumda Petrol üretiminde 2002’de yıllık 17 milyon varil üretimi bugün 24 milyon varile ulaştı. İnşallah bu rakamları önümüzdeki yıllarda daha da artırmış olacağız. Maden ihracat rakamlarımız 600 milyon dolarken geçtiğimiz yıl 6 milyar dolara çıktı. 10 kat ihracatımızı artırmışız. 2002’de güneşten elektrik üretimi sıfırdı. Rüzgardan sadece 19 megavat vardı. Bugün güneş enerjisinde kurulu gücümüz 9 bin megavat sınırına ulaştı. Rüzgar enerjisinde 11 bin 200 megavat oldu. Hidro elektrikte ciddi bir başarı elde ettik. 11 bin 673 megavat olan hidroelektrik gücümüzü an itibariyle 31 bin 568 megavata ulaştırdık. Projelerimiz devam edecek. Nükleer enerjide önümüzdeki yıl ilk üniteyi inşallah devreye almayı hedefliyoruz. Doğalgaz depolama tesislerimiz bu yıl sonuna doğru ki bir tanesini bitirdik açılışını yapacağız. Üç ürünlü maden projelerimiz devam ediyor. Ulaştırmada sizler de görüyorsunuz, hem doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde otoyollarımızın sayısını artırdık, mesafesini artırdık. Köprülerimizi ardı ardına açıyoruz. İnsanımızın hizmetine sunuyoruz. Sanayide ilk yerli otomobilin banttan indirilmesine tanıklık ettik. Havacılıkta, uzay çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Savunma sanayinde İHA’lar, SİHA’lar yerli tank ve helikopterlerimiz yakın gelecekte de yerli milli muharebe uçağımızı da filomuza katacağız. Denizaltıları yapmaya çalışıyoruz. Sağlıkta hemen her ilde ilçede dokunduğumuz tesisler var. Adeta otel konforunda hastalarımızı tedavi ediyoruz. Çevre şehircilik alanında sosyal konut projelerine bir yenisini daha ekleyeceğiz. Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde konutu yapıp teslim ettik 250 binlik konutların yakında kuraları çekilecek. Yeni sosyal konut projeleri hayata geçecek bunu 500 bine tamamlayacağız. Millet bahçelerimiz ardı ardına açılıyor. İnşallah halkımızın desteği 2023 seçimlerinde devam ettiğinde Türkiye’nin yüzyılında sadece bölgesinde sözü dinlenen değil, tüm dünyada Türkiye sözü dinlenen bir ülke haline gelecek diyorum."