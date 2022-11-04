Bakan Dönmez: Türkiye enerjide bağımsız hale gelecek

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'2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programına katılmak üzere Ardahan'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, valiliği ziyaret etti.

Ardahan Valiliği'nde çocuklar tarafından çiçekle karşılanan Dönmez, şeref defterini imzaladı. Vali Hüseyin Öner'in ziyaret anısına yöresel kilim hediye ettiği Bakan Dönmez, valilikte bürokratlarla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Dönmez'in kent merkezinde işyeri ziyaretinde bir çiçekçiyle doğalgaz fiyatı konusunda sohbet etti. Esnafın doğalgazda indirim talep ettiği Dönmez, yüzde 75'ini sübvanse ettikleri gazı 100 liraya alıp 25 liraya sattıklarını söyledi. Bakan Dönmez, daha sonra Ardahan Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programında konuştu. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Dönmez, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

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'TANER KARDEŞİMİZE RAHMET DİLİYORUM'



AK Parti İl Binası'nda basın toplantısı düzenleyen Bakan Dönmez, konuşmasına bir maden işçisinin daha hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek başladı. Dönmez, “Bir üzüntümüzü paylaşmak isterim. Maalesef geçtiğimiz günlerde Amasra’da meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere bir yenisini eklemiş olduk. Taner Şen kardeşimiz İstanbul’da Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavisi devam etmekteydi, durumu kritikti. Bugün gelen haberle tekrar üzülmüş olduk. Taner kardeşimize rahmet diliyorum, kederli ailesine baş sağlığı ve sabır diliyorum”dedi.



"KÖYLERİMİZE VERMEYE BAŞLARIZ"



Ardahan programında doğalgazla ilgili talepleri dinlediklerini ifade eden Dönmez, “Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuve direktifiyle batıda ne varsa doğuda o olacak prensibiyle hareket ettik. 2013 yılından bu tarafa Ardahan şehir merkezi ve Göle ilçesinde doğalgaz kullanılmakta. Kalan ilçelerde proje planlama çalışmaları devam ediyor. Birkaç yıl içerisinde eksik kalan ilçelere doğalgaz götüreceğiz. Köylerimizden bile doğalgaz talebi gelmeye başladı artık. AK Parti hükümetleri illerimize, önemli miktarda ilçelerimize doğalgaz götürdü, artık köylere ne zaman doğalgaz gelecek talebini yöneltiyorlar. Kendi gazımızı Karadeniz’den çıkarmaya başladıktan sonra köylerimize de vermeye başlarız” diye konuştu.

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