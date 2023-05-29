Bakan Dönmez, TBMM'de milletvekili kaydını yaptırdı

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14 Mayıs'ta yapılan seçimde AK Parti Eskişehir Milletvekili seçilen Bakan Dönmez, TBMM'de kaydını yaptırdı. Dönmez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Eskişehir’i temsilen Mecliste yasama görevlerine başlayacağız inşallah. Yine Eskişehir’den, AK Parti’den Prof. Dr. Ayşen hocamla birlikte çalışacağız" dedi.

Dönmez, çok önemli bir seçimi geride bıraktıklarını belirterek "Sayın cumhurbaşkanımız, 13’üncü dönem cumhurbaşkanı olarak inşallah yola devam edecek. ‘Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edeceğiz. Vatana, millete, bölgemize ve tüm dünyaya hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Dönmez, yemin töreni ile ilgili soruya, "Tüm seçilen arkadaşlar yemin edecekler. Ondan sonraki süreç farklı bir süreç biliyorsunuz. Yemin edince yasama görevimiz başlıyor. Yasama görevi yeminle başlıyor. Milletvekilliği unvanını kazanmış oluyorsunuz; ama yasama görevi Mecliste yemin edince başlayacak. Mazbatayı alan her arkadaş milletvekilliği unvanını kazanmış oluyor. Ama yasama görevimiz inşallah yeminle birlikte başlayacak" diye konuştu.