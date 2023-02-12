Bakan Dönmez, Hatay'da elektrik dağıtım işçileri ile bir araya geldi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) Hatay Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti. Elektrik dağıtım işçileriyle bir araya gelen Bakan Dönmez, kent genelindeki elektrik dağıtımıyla ilgili son durum hakkında bilgi aldı. Sahada elektrikle ilgili çözüm bulmak için 3 binden fazla kişinin mesai harcadığını ve Türkiye'nin birçok noktasından ekiplerin destek için geldiğini vurgulayan Dönmez, "Pratik çözümlerle, direği yerine dikemezsek ağaç direk dikeceğiz. Dağıtım merkezi, trafo yapamıyorsak jeneratörle çözeceğiz. Ama ne yaparsak yapalım bir şekilde çözüm bulacağız. Bunu daha önceden afet yaşanan bölgelerde yaşadık. Ölçek çok büyük ama sorunlar hemen hemen aynı. Çok sayıda sorun var çözüm bekleyen. Ama ben sizin gayretinize güveniyorum" dedi.

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Afet bölgesinde yaşayan vatandaşların üzüntüsünün çok büyük olduğunun altını çizen Dönmez, onları da kırmadan, empati yaparak taleplerini bir bir yerine getireceklerini söyledi. Bakanlıkta kriz merkezi kurulduğunu sorunların çözüme kavuşması için uyumlu bir çalışma yürütmek zorunda olduklarını aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın beklentisi genel olarak önce barınma. Ardından da enerji ile ilgili ihtiyaçların giderilmesi oluyor. Kolay bir süreç değil, hepimiz için zor bir imtihan. Bu acılı günümüzü paylaşan, onların dertlerine çözüm üretmek için çalışan siz kardeşlerime de gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hakkınız büyük, hakkınızı helal edin."

Bakan Dönmez, daha sonra Hatay'ın Arsuz ve Belen ilçelerindeki kriz koordinasyon merkezinde bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından helikopterle havadan incelemelerde bulundu. (DHA)