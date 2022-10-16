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Bakan Dönmez gözyaşlarına boğuldu: 3 hafta önce helalleşmiştik

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#Fatih Dönmez#Bartın#MADEN
Bakan Dönmez gözyaşlarına boğuldu: 3 hafta önce helalleşmiştik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 07:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasında hayatını kaybeden madencilere ilişkin açıklama yaparken 3 hafta önce Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile birlikte buradaki madencileri ziyaret ettiklerini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Facia sonrası bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 3 hafta önce madene ziyarete geldiklerini anlatan Bakan Dönmez, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamayıp, “Şu anda biz kuyu başındayız, bu olay buradan 350 metre derinlikte, aşağıda oldu. 2.5 kilometre de uzaktayız. Yürüyerek bile oradan buraya 45-50 dakikadan önce gelme şansımız yok yerin altından. Bu zorluklara rağmen, bu çalışmaya katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim için bir üzüntülü taraf da daha 3 hafta önce burada Türk-İş Başkanımızla birlikteydik bu kardeşlerimizle. Helalleştik ama arkasını getiremedik. İnşallah bir daha böyle acıları Rabbim bize yaşatmaz” dedi. 

Bütün kurumların seferber olduğunu söyleyen Bakan Soylu da şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin birçok yerinden arama kurtarma için hem bu konuya yetkin olan Enerji Bakanlığımızın kurumları hem yardımcı ve destek hizmetleri için burada bulunan bütün kurumlarımız, ambulans uçaklarından buradaki tüm sağlık personelimize kadar herkes seferber oldu. İsterdik ki karşımızda hiçbir kaybımız olmadan sizlere bu açıklamayı yapabilelim. Ancak 40 şehidimiz var” dedi. Soylu’nun açıklamasının ardından bir madencinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

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#Fatih Dönmez#Bartın#MADEN

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