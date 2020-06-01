DHA
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Bakan Dönmez duyurdu: İlk durağına ulaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz seferinin ilk durağı olan Trabzon'a ulaştığını açıkladı.
Bakan Dönmez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Fatih, Karadeniz seferinin ilk durağı Trabzon'a ulaştı. Kule birleştirme işlemi ve diğer hazırlıkları burada yapılacak olan gemimiz, sondaj lokasyonu için tekrar harekete geçecek. Hedefimiz Tuna-1 kuyusu." dedi.
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