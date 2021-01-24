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Haber Giriş: 24.01.2021 - 12:31 | Son Güncelleme:

Bakan Dönmez duyurdu: Fatih sondaj gemimiz yeni durağına ulaştı

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Bakan Dönmez duyurdu: Fatih sondaj gemimiz yeni durağına ulaştı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı son dakika açıklamasında ‘Fatih sondaj gemimiz Karadeniz’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak’ ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu açıklamalarda bulundu:

Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz’in Fatih’i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bakan Dönmez duyurdu: Fatih sondaj gemimiz yeni durağına ulaştı




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