Bakan Dönmez duyurdu: Fatih sondaj gemimiz yeni durağına ulaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı son dakika açıklamasında ‘Fatih sondaj gemimiz Karadeniz’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak’ ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu açıklamalarda bulundu:
Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz’in Fatih’i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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